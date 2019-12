Hervías facilita su relevo a Arrimadas: "A partir de marzo seré un afiliado más"

Fran Hervías rompió el martes el silencio que se autoimpuso tras su carta de renuncia al puesto de secretario de Organización en Ciudadanos a finales de noviembre. "A partir de marzo seré un afiliado más a disposición del partido", dijo en un encuentro con militantes en Zaragoza, en el que dio la sensación de que no tener apego a los puestos que Inés Arrimadas reparta en la nueva Ejecutiva naranja, según relataron varios de los presentes a Vozpópuli.

El Gran Hotel NH Collection de la capital aragonesa fue el escenario de la primera intervención de Hervías ante un centenar y medio de afiliados naranjas. Llegó acompañado de Manuel García Bofill, presidente de la gestora, y la charla a puerta cerrada se prolongó durante más de tres horas.

Fue su primer contacto con la militancia desde la debacle del 10-N y su posterior anuncio en las redes de que dimitía como secretario de Organización, aunque unos días después la citada gestora la asignó el mismo cometido para sorpresa de un buen número de afiliados.

Con el precedente de la reciente filtración de audios que se produjo tras la reunión del Consejo General de la que salió la gestora, Hervías pidió a los presentes que no siguiesen el ejemplo en aras de poder hablar con libertad. Tras ello, se despidió como secretario de Organización tal y como anunció en su carta de noviembre, agradeció a los afiliados el trabajo realizado e hizo un breve repaso de lo conseguido en Aragón en los últimos cinco años.

"Dije que a partir de marzo no seré secretario de Organización pero seguiré a disposición del partido para lo que considere y trabajando como un afiliado más, pase lo que pase", sintetizó el propio Hervías a Vozpópuli.

Militante de base

La novedad es que habló por primera vez de trabajar en el partido como un militante de base cuando se produzca el relevo en la cúpula. En su carta de finales de noviembre no llegó a declararse como tal, sino que mostró su disposición a seguir aportando su "granito de arena" al equipo de Arrimadas y lanzó un mensaje final en plural -"Juntos, volveremos a conseguirlo"- que fue interpretado en dirigentes y cuadros medios como un deseo inequívoco de querer seguir junto a Arrimadas en un puesto relevante.

Algunas de las intervenciones fueron incisivas contra Bofill y Hervías por no hacer autocrítica, aunque el tono fue respetuoso y no se llegó a los decibelios del cónclave del Consejo General, admitieron las fuentes. "Ya pueden dormir tranquilos. Yo no seguiré en Organización. Sé que algunos estarán muy contentos", les confesó Hervías a los presentes.

En todo caso, con su mensaje "ambiguo y a la gallega" de que está a disposición del partido no cerró totalmente la puerta a tener algún cargo de responsabilidad en el futuro. "Es una puerta abierta muy generosa", subraya un dirigente de Cs Aragón que estuvo en el acto.

El responsable de Organización en la gestora naranja asumió su parte de culpa en un "fracaso compartido" por la Ejecutiva saliente que lideró Albert Rivera. "Los éxitos son de todos pero los fracasos también", reconoció Hervías ante los militantes, al tiempo que subrayó que él no estaba al frente de Comunicación o en el comité de estrategia electoral, dos áreas en el punto de mira por los resultados del 10-N.

Buzón de sugerencias

Hervías insistió, asimismo, en que la renovación será "total, de arriba a abajo" a partir de marzo. No sólo de caras en la Ejecutiva, sino también en los comités autonómicos o en el Consejo General, pues el objetivo de la nueva dirección será cambiar a la mayoría de cargos orgánicos.

También anunció que se creará un buzón de sugerencias para que los militantes transmitan todo tipo de propuestas e ideas de cara a la próxima Asamblea General de marzo. "Esto no lo hace Ábalos en el PSOE", hizo hincapié Hervías al defender esta iniciativa.

Bofill, por su parte, aceptó que hay margen para que los comités autonómicos no tengan tanta dependencia de Madrid. Por ello, instó a todos a buscar un "término medio" entre la descentralización que se quiere evitar para que el partido no se convierta "en 17 PSC" y el modelo actual totalmente jerarquizado.

"No fueron a la defensiva", relató un dirigente de Cs Aragón a este periódico refiriéndose a Hervías y Bofill, "pero quisieron dejar las cosas claras de que no van a ser el pim-pam-pum de la feria" por el fracaso de los comicios. "Es evidente que el resultado ha salido mal, pero tenemos que hacer el ejercicio de recuperar el terreno, de buscar la remontada", concluyó la citada fuente.