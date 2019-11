La postura de Vox ante la violencia de género abre un cisma en Madrid... y en el Congreso

La postura de Vox ante la violencia contra las mujeres ha abierto un cisma en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y amenaza con traer cola durante la próxima legislatura.

El partido liderado por Santiago Abascal está solo en su defensa de la derogación de la Ley de Violencia de Género y su argumentario -que ha provocado gran malestar también en el PP y Ciudadanos- podría ser aprovechado por el resto de formaciones para tratar de llegar a un consenso y dejarle fuera de la Mesa.

Se trata de una idea promovida por las fuerzas de izquierda y que planea sobre el hemiciclo desde que la formación lograse 52 diputados. La cifra sitúa a Vox como tercera fuerza del Parlamento español y, con ella, Abascal pretende pujar por dos miembros en el citado órgano.

Aunque no parece que los populares vayan a respaldar que Vox se quede fuera de la Mesa del Congreso, ya que, por una cuestión de votos, le correspondería al menos un puesto, lo cierto es que todo depende de las negociaciones para el reparto de cargos y los pactos. Nadie quiere quedarse fuera del principal órgano de toma de decisiones.

Hay nueve puestos a distribuir y PSOE y Podemos plantean asegurarse la mayoría de izquierda, dejando cuatro para PP y Ciudadanos, con la condición de que aíslen a Vox. La formación naranja solo tiene 10 diputados, pero este lunes ya ha adelantado que peleará por entrar en el citado órgano. No aclara aún si, para acceder, apoyará la exclusión de Vox y de ERC, que tiene 13 escaños.

Si embargo, el impedimento de Vox a que se puedan consensuar declaraciones institucionales contra la violencia de género en diversos parlamentos -con rapapolvo de José Luis Martínez-Almeida a Javier Ortega-Smith incluido- ha dado más pie a la izquierda para justificar la maniobra. También ha servido a populares y naranjas para desmarcarse.

El jueves pasado, las diputadas de la formación liderada por Santiago Abascal, con la portavoz en la Asamblea de Madrid Rocío Monasterio a la cabeza, presentaron un manifiesto con el argumentario del partido para pedir la derogación de la Ley de Violencia de Género porque, según dicen, va en contra de la igualdad constitucional de los españoles y ha fracasado.

Era el preámbulo de lo que estaba por suceder este lunes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vox ha frenado que en aquellos consistorios y asambleas regionales donde tiene representación se pueda consensuar alguna declaración institucional contra la violencia machista.

La formación ha torpedeado las declaraciones en la comunidad gobernada por la popular Isabel Díaz Ayuso y en el ayuntamiento de la capital, pero también en Andalucía, en el parlamento de Cantabria, en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el de Jaén... Y ha terminado sacando de quicio al mismo Almeida.

Lejos de tratar de rebajar la tensión con la formación que le ha servido para convertirse en regidor, el alcalde del PP ha cargado duramente contra el discurso de Ortega-Smith en torno a la violencia durante un acto público celebrado este lunes en el consistorio madrileño.

Si bien el partido aseguró la semana pasada que la presentación de ese manifiesto en su sede iba a ser el único acto de Vox relacionado con la violencia contra las mujeres, la formación ha arrancado la semana estando presente en otros eventos organizados desde las instituciones.

Ortega-Smith ha llamado a "romper el silencio negacionista" porque, insiste, "también hay hombres que sufren violencia de mujeres y son asesinados por sus mujeres, a los que también hay que proteger". Después ha citado presuntos casos de mujeres "que sufren violencia de sus parejas lesbianas".

Durante su discurso, decenas de mujeres se han levantado del salón de actos. Además de abandonar la sala, varias de ellas se han revuelto al grito de "vergüenza" y han pisoteado el suelo en señal de protesta además de abuchearle.

Nadia Otmani, una de las víctimas allí presentes, que está condenada en silla de ruedas después de que recibiese varios impactos de bala por parte de su cuñado, se ha enfrentado directamente a Ortega-Smith: "Con la violencia contra las mujeres no se hace política", le ha espetado la presidenta de la asociación de mujeres Al Amal.

"Es lamentable que no haya declaración por la negativa de un grupo político", ha señalado Almeida , que no ha dudado en acusar a Vox de "reventar" el acto. ". Aquí no hay ningún silencio negacionista, aquí el silencio que hay es desde junio cuando el delegado de Igualdad te lleva llamando, y empieza a ser un silencio atronador", se ha dirigido al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.