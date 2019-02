Sánchez: "La derecha ataca a Pepu porque sabe que puede ser alcalde de Madrid"

Pedro Sánchez ha asegurado este domingo que Pepu Hernández "no ha abierto la boca y ya le están atacando" con su pasado fiscal -creó una sociedad para pagar menos impuestos- porque "la derecha sabe que puede ser el próximo alcalde de Madrid. El presidente del Gobierno, que ha presentado en el Teatro La Latina de la capital, ha asegurado al millar de militantes que se han dado cita, entre ellos el ex alcalde Juan Barranco, que llevaba "un año" buscando un candidato.

Sánchez ha confesado que habló con muchos en este año -entre ellos ministros y hasta Alfredo Pérez Rubalcaba- y todos, siendo muy capaces, no querían asumir el reto porque las encuestas dan a los socialistas un resultado todavía peor que el de 2015, que cayó hasta el 15,2% del voto y solo 9 concejales. Y Pepu le dijo sí cuando se lo propuso: "Es capaz y además quiere competir". "Tenía ganas esta semana de presentar este acto; de verdad, estoy muy agradecido de que compartáis este momento tan importante", ha dicho.

Rememoró cómo en los años 80, "todos queríamos ser entrenados por Pepu" en La Nevera, del instituto Ramiro de Maéztu de Madrid, cantera del Estudiantes. "No tengo ninguna duda: Pepu es el alcalde que necesita Madrid".

"El PSOE lleva 30 años sin gobernar la Alcaldía de Madrid ¿Cuándo el PSOE ha presentado un tándem tan competitivo como el que representan Ángel Gabilondo a la comunidad y Pepu Hernández a la alcaldía? Nunca. Y hay mucha gente de izquierdas que quiere que el PSOE vuelva", ha dicho el líder socialista.

Primarias obligatorias

Y se presenta a las primarias porque no había otra alternativa, ha explicado Sánchez. "¿Qué supuso el 39º Congreso en términos históricos?", se ha preguntado el mentor del candidato a alcalde. Antes del cónclave, el Comité Federal de la gestora había decidido "validar" a Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno. "Y dijimos que esa sería la última vez que iba a ocurrir eso: todas las decisiones serán sometidas a sufragio de la militancia". Por eso Pepu va a ser elegido "en un proceso garantista".

Pero el PSOE de la militancia no implica "que la dirección se desentienda", ha insistido, que no "se implique en buscar proyectos ganadores". "Durante este año me he ocupado, y mucho, de lograr una candidatura competititiva. He hablado con mucha gente capaz, pero poca dispuesta a dar el paso. Y Pepu es capaz y está dispuesto a dar el paso", ha insistido al auditorio, en el que había muchos alcaldes y militantes de la periferia de la capital.

Pepu Hernández anuncia que si pierde en las elecciones del 26 de mayo sino que se quedará cuatro años al frente del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid

Pepu Hernández, por su parte, ha asegurado: "La política nunca me ha sido ajena" y aunque nunca se ha afiliado, tiene claras sus ideas. "No tengo carné pero soy socialista de corazón y pensamiento"., algo que muchos en el PSM ponen en duda después de ver sus elogios a Rajoy. "Abrazo y simpatizo con el PSOE porque es el partido de la igualdad y el respeto, y de las razones y las emociones".

Cuando la razón y la emoción se juntan, se crea una "química" que llega a cotas inalcanzables, ha afirmado el ex seleccionador de baloncesto, campeón del mundo en 2006. "Mi compromiso es contigo, Pedro, y con todos los militantes". "Contigo, Pedro, porque has devuelto a España valores de los que hablaba: la tolerancia, la solidaridad y el respeto". Y tiene un compromiso también con el PSOE "por su compromiso con la solidaridad"

"¿Por qué piensan que la actividad política es solo propia de la aristocracia o de la oligarquía?", ha respondido a los dirigentes del PP que le dicen zapatero a tus zapatos. "Me motiva el momento actual el de los datos falsos", ha añadido en referencia a las informaciones sobre su sociedad para pagar menos impuestos. Y ha garantizado que, si pierde en las elecciones el 26 de mayo, se quedará cuatro años al frente del Grupo Socialista para "ayudar".

El secretario general del PSM, Franco, dice que irá también a actos de otros precandidatos y "que gane el que tenga que ganar"

Por su parte, José Manuel Franco, secretario general PSM, le dijo a Hernández: "Pepu, has empezado a ver que esto no es fácil; y por eso, haberte presentado te honra". Mucha gente desconoce, dijo, que "el verdadero Pepu" no es del que se habla por sus problemas fiscales sino el que ayuda de forma desinteresada sino el de apoya "desinteresadamente" al baloncesto en silla de ruedas.

"Pepu da el paso sabiendo que tendrá que someterse a unas elecciones primariss que, a nadie le quepa la menor duda, de que serán limpias y transparentes; y que gane el que tenga que ganar. No sé si sabéis que la Ejecutiva Federal podría suspender las primarias pero, ¿cómo va a hacerlo si su secretario general fue elegido en primarias?".