Rufián dice que Podemos le ofreció la 'cabeza' de Borrell a cambio de apoyar los Presupuestos

El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que Pablo Iglesias le ofreció "la cabeza política" del ministro de Exteriores Josep Borrell a cambio de que la formación independentista apoyara el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno del PSOE.

"Yo no pido la cabeza de ningún ministro ni de ningún representante electo en el Congreso. Ahora bien, que Borrell no esté ocupando un ministerio del Estado siempre es una buena noticia porque es un mentiroso", ha señalado Rufián en una entrevista con eldiario.es.

Moción de censura

El portavoz parlamentario ha afirmado que Esquerra todavía no ha tomado una decisión sobre si apoyará o no las cuentas de Pedro Sánchez. El partido considera una opción presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos porque, desde su punto de vista, el presidente del Gobierno "se merece una moción de censura por no haber movido un dedo contra la dinámica represiva del Estado".

Rifirrafe con Borrell

Borrell y Rufián protagonizaron el pasado 21 de noviembre uno de los rifirrafes más polémicos de la historia parlamentaria en España, que se saldó con la expulsión del hemiciclo del portavoz de ERC, tras se llamado tres veces al orden por la presidenta de la cámara, Ana Pastor .

Rufián calificó después al ministro de "hooligan" y "mentiroso" por haber dicho que el diputado republicano Jordi Salvador le escupió mientras abandonaba el hemiciclo tras la bronca.

En octubre pasado, Borrell aseguró que los independentistas lanzan "mucha bravata, pero a la hora de la verdad votarán" a favor de los presupuestos, porque "les interesa", y Rufián le contestó lamentando que el titular de Exteriores siga haciendo de "militante de una sociedad derechista como es la Sociedad Civil Catalana", en lugar de ministro.