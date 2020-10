Rufián fracasa en su intento de que PSOE y Podemos no participaran en la moción de Vox

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha anunciado este martes tras la Junta de Portavoces que pidió a PSOE y Podemos no participar en la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez como una suerte de cordón sanitario contra la formación liderada por Santiago Abascal.

"Lo mejor hubiera sido en esta moción de censura no hablar. Que nadie participará y se quedaran [Ignacio] Garriga y Santiago Abascal hablando solos. Pero esto si no lo compra PSOE y Podemos no tiene ningún sentido y no lo compran", ha explicado.

El portavoz de ERC respondía así a la pregunta de si le parecería bien que en el Congreso se aprobará una medida como la aprobada en el Parlamento vasco para aislar a Vox de las decisiones políticas. No obstante, su propuesta no fue asumida por los socios de Gobierno. Todo lo contrario. Tanto el presidente como su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, han decidido intervenir a última hora en los plenos que debatirán la moción.

"Opa hostil" al PP

Rufián cree que lo que se vivirá a partir de este miércoles en el Congreso es "el estreno de Torrente 6" augurando que lo que se verá en el Pleno estos dos días será "salvaje y brutal". "Veremos cosas que el parlamentarismo español nunca ha visto", ha comentado.

El independentista catalán sostiene que la moción de Vox no es más que "una OPA hostil" hacia Pablo Casado, y lo que representa el PP que, en su opinión, no es más que "el compañero de Torrente".

Presupuestos

Este martes los partidos independentistas catalanes, desde ERC a la CUP, pasando por Junts per Catalunya, darán su espaldarazo al aumento del techo de gasto por la pandemia. No obstante, el dirigente nacionalista ha dejado claro que esto no implica que ERC está más o menos cerca de dar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

Como informó Vozpópuli, la formación ha pedido al Gobierno de Sánchez avanzar en sus demandas políticas, como la de aplicar lo que consideran "medidas antirrepresivas" en Cataluña para dar su apoyo a las cuentas públicas.