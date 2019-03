De la Rocha exige un 'cara a cara' con Pepu en las primarias del PSOE en Madrid

Manuel de la Rocha, aspirante a representar al PSOE en las elecciones de mayo para la alcaldía de Madrid, exige que se celebre un debate público con Pepu Hernández y Chema Dávila, los dos políticos que han superado el filtro de los avales, en el marco de las primarias del partido. Así lo ha expresado el pasado jueves en un desayuno informativo organizado por The experience Club y celebrado, como es habitual, en el Casino Gran Vía en Madrid.

Durante el encuentro, De la Rocha se ha mostrado contundente en la realización de un debate público en cualquier medio de comunicación, sin obviar la televisión pública madrileña, “pero hay un candidato que no lo quiere”, ha afirmado.

El equipo de Pepu Hernández, aspirante apoyado por Pedro Sánchez y Ferraz, mantiene a Vozpópuli que el debate se puede plantear cuando se formalicen las candidaturas de las primarias. Y que será la Comisión Regional de Garantías Electorales del PSOE que deberá convocar oficialmente a los políticos. Pero asegura que "cuando convoquen a Pepu a debatir, ahí estará".

Por su parte, Dávila, el tercer candidato a las primarias del PSOE, cree que decisión la deben tomar los políticos: “Si queremos ir a debatir en televisión, vamos. Es una cuestión de voluntad política. Yo quiero hacer debates públicos en medios de comunicación para que tengan difusión y los militantes pueden saber el proyecto de ciudad que tenemos”, afirma en conversación con este diario. Y concluye: “Para que haya democracia, tiene que haber debate en un medio de comunicación”.

Revisar la posición con Carmena

De la Rocha ha resaltado durante el encuentro en The experience Club que tiene la fuerte convicción de que la ciudad de Madrid será gobernada por las "tres derechas o por la izquierda", dado que, en su opinión, Ciudadanos se ha acercado de forma evidente al PP y Vox. De esta manera, ha reflexionado De la Rocha, lo que podría ser una derecha centrada, gobernaría arrastrada por los “antivalores” de la derecha autoritaria.

En este escenario, ha asegurado que "las izquierdas" ofrecen políticos "decentes", que no venden el patrimonio público y no incurren en comportamientos ilegales. Pero también ha expresado su preocupación por que la izquierda se escinda de tal forma que impida gobiernos conjuntos. Así ha recordado que hoy no gobierna la izquierda la Comunidad de Madrid porque la candidatura encabezada por Luis García Montero (IU) se quedó a muy pocas décimas del 5% para poder entrar en la Asamblea regional.

No obstante, De la Rocha cree que la posición del PSOE hacia la alcaldesa, Manuela Carmena, debe cambiar. Sus palabras suenan a autocrítica. De la Rocha considera, de hecho, que el PSOE debería haber entrado en el gobierno del Ayuntamiento al inicio de la legislatura, y que en cambio su postura ha sido “como entre dos aguas”.

Para el aspirante socialista a la alcaldía, el equipo de Carmenaestá capitalizando las grandes propuestas del PSOE, imprescindibles para asegurar la gobernabilidad. Esto es: construcción de escuelas infantiles, Madrid Central y desarrollo de los nueve distritos del sur y el sureste. Con todo, ha recordado que de las 17 escuelas comprometidas en 2016, sólo se han finalizado tres y sobre Madrid Central ha criticado la tardanza de su puesta en marcha y la falta de información para la ciudadanía.

Candidatura transversal

Sobre su candidatura, Manuel de la Rocha ha destacado como una fortaleza la transversalidad que implica su perfil y que este hecho quedó, en su opinión, plasmada en el acto de presentación de campaña en el Círculo de Bellas Artes hace dos semanas.

Allí arroparon al líder socialista personas como los exsecretarios generales de UGT, Cándido Méndez o Nicolás Redondo, que envió una adhesión por no poder acudir a causa de su estado de salud; Pepe Álvarez, actual secretario general del sindicato socialista; Julián Ariza, cofundador de CCOO; hasta José Bono, Paca Sauquillo, Manuel Robles, exalcalde fuenlabreño y presidente del PSOE de Madrid, el también exalcalde socialista y actual diputado regional, José Quintana.

De la Rocha considera que el eje central de su trabajo será acabar con la desigualdad, algo que no ha sido posible emprender con la gestión de Ahora Madrid. Sobre ello, ha criticado la configuración de la Operación Chamartín, que, según sostiene, va a desequilibrar el Norte del Sur. Fiscalmente ha abogado por subir el Impuesto de Bienes Inmuebles a las personas más ricas, es decir con viviendas más grandes situadas en lugares más exclusivos y reducirlo a quienes tienen menos recursos, es decir, a quienes viven en viviendas más pequeñas en zonas más desfavorecidas.

En esta línea de políticas sociales ha mostrado una especial preocupación por las 123.000 mujeres mayores que viven solas en la capital y para quienes considera que la administración más cercana a la ciudadanía, el Ayuntamiento, debe prestar asistencia. Además ha explicado que en el Madrid pluricéntrico en el que piensa debe tener un amplio parque de vivienda pública en alquiler, “lo contrario al efecto Botella que ha vendido la mayoría de la vivienda pública municipal a los fondos buitre”.