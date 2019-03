Podemos pasa de las primarias en La Rioja y designa a sus candidatos a dedo

La dirección estatal de Podemos ha anunciado este sábado el nombramiento de Raquel Romero Alonso como cabeza de lista a las próximas elecciones autonómicas en La Rioja, donde se ha decidido no realizar primarias "por falta de tiempo".

Podemos, en su web, ha publicado la resolución del Consejo de Coordinación Estatal, que incide en que en esta comunidad el Consejo Ciudadano Autonómico finalizó su mandato el pasado 6 de marzo, por lo que se ha nombrado un "equipo técnico" para dirigir la formación.

Detallan que han decidido resolver la conformación de la candidatura al Parlamento de La Rioja, que había quedado suspendida tras la apertura de un proceso judicial.

Así, Podemos alude a la denuncia presentada por el todavía portavoz del partido en el Parlamento regional, Germán Cantabrana, que demandó a la formación al ser excluido del proceso de primarias.

Varapalo judicial

Hace tres semanas, el juzgado falló a su favor, lo que le hubiera permitido participar en un proceso de primarias que ahora el partido ha decidido no realizar.

Podemos alega en su comunicado que "los tiempos marcados por la propia ley electoral y la imposibilidad de reanudar cualquier otro proceso han llevado a tomar la difícil pero responsable decisión de proponer una lista con la que Podemos pueda ejercer su derecho de presentarse a las elecciones".

El hasta ahora secretario general de Podemos en La Rioja, Francisco Javier Garrido -que también forma parte de la candidatura al Parlamento regional- ha explicado a la agencia Efe que está "conforme" con la decisión del partido "porque no hay tiempo" para realizar primarias.

Así, cree que "no incumplimos la sentencia por la que Germán Cantabrana podía participar en las primarias, porque no va a haber, que es una posibilidad que existe en nuestros reglamentos y es lo mejor para el partido, porque no podíamos ser la única comunicad sin candidatos a estas alturas", ha concluido.