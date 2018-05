Iglesias se crece en la antesala de la moción ante una posible victoria de Sánchez

Pablo Iglesias seguirá brindando su apoyo "sin condiciones" a la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy que comenzará a debatirse este jueves en el Congreso. Pero, a menos de veinticuatro horas para el comienzo de la sesión, el líder de Podemos habló de forma explícita de la oferta que llevaba días poniendo sobre la mesa.

Convencido de que la moción tiene visos de prosperar gracias a los votos de los nacionalistas vascos del PNV y de los independentistas catalanes de ERC y el PDeCAT, Iglesias planteó que el futuro Gobierno de Sánchez no sea sólo socialista -como quieren en Ferraz- sino que sea un gabinete "plural y estable"; es decir, que incluya ministros de la formación morada para "que pueda gobernar hasta el 2020". Los nacionalistas vascos están divididos y aseguraron que la decisión aún no está tomada.

Además, Iglesias se permitió aconsejar a Sánchez que sea "generoso" en su discurso con las fuerzas que le darán previsiblemente su apoyo en la Cámara Baja. El líder de Podemos aboga por que Sánchez haga hincapié en la voluntad de diálogo para solucionar la "cuestión territorial". "Yo le aconsejaría prudencia. Si mañana (este jueves) parece que Sánchez no quiere ser presidente, querrá decir que no lo está haciendo bien", le advirtió. "Él verá. Creo que sería bochornoso ver mañana que no quiere ser presidente", señaló.

Gobierno de coalición

La tesis que Iglesias lleva varios días planteando es que el PSOE tendría muy complicado gobernar sólo con sus 84 diputados. Tendría oposición por la izquierda y por la derecha. Por ello, según el líder de Podemos, Sánchez debe asegurarse al menos a los 67 parlamentarios de Unidos Podemos y a los cinco de Compromís para tener un respaldo de 156 escaños que permitan poner en marcha medidas legislativas. "Sería un gobierno más estable que el del PP", enfatizó Iglesias, recordando que a Rajoy sólo le respaldan 134 diputados populares.

Hasta ahora, Iglesias no había reclamado un reparto de 'sillones' como hizo en 2016, cuando se arrogó la vicepresidencia del Gobierno y hasta el control del CNI. Algo que, aunque fue refrendado por las bases, se interpretó como un error de estrategia. Su "oferta para un programa de gobierno con el PSOE" detallaba competencias de los ministerios además de plantear la creación de algunos organismos públicos.

Ahora, la tesis ha cambiado. "Creo que es mucho más sensato y que respondería mucho más a la realidad de España un Gobierno que representara a más formaciones políticas y que se convirtiera en una referencia europea en políticas sociales, de regeneración y de diálogo para resolver los conflictos", señalaba Iglesias a los periodistas en la Cámara Baja a pocas horas del comienzo de la moción.

Como dejó claro el pasado viernes al anunciar su apoyo "sin condiciones" a Sánchez, el objetivo principal pasa por la regeneración democrática. Y para ello le propone un programa de mínimos con planteamientos que ambos comparten: asegurar las pensiones; igualdad retributiva de hombres y mujeres; subida del salario mínimo interprofesional; permisos de paternidad iguales e intransferibles; o regular el mercado del alquiler para asegurar la vivienda digna.

Si la moción fracasa, Podemos planteó este martes un 'plan b' y aseguró que está dispuesto a impulsar una moción instrumental con Ciudadanos para convocar elecciones de forma inmediata y desalojar a Rajoy de La Moncloa. En cualquier caso, ese escenario se abordaría siempre "después del viernes".