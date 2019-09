PSOE y Podemos se reunirán de nuevo este martes tras el fracaso del primer encuentro

PSOE y Podemos se reunirán este martes para retomar las negociaciones de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez, según ha podido saber Vozpópuli. La primera reunión entre ambos partidos tuvo lugar el pasado jueves, y el resultado no fue positivo. Ambas formaciones acabaron al borde de la ruptura tras más de cuatro horas de negociación.

Según apuntan fuentes del PSOE a Efe, la reunión tendrá lugar en el Congreso de los Diputados a las 11.00 horas.

El secretario de Acción de Gobierno de la formación morada Pablo Echenique ha asegurado en Twitter que si retoman el diálogo donde lo dejaron en julio, "el acuerdo es cuestión de horas".

Me ha llamado la Vicepresidenta, Carmen Calvo, para proponernos una reunión mañana por la mañana. Le he dicho que ningún problema por nuestra parte y le he reiterado que seguimos pensando que, si retomamos la negociación donde la dejamos en julio, el acuerdo es cuestión de horas.