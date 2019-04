La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, alertó este mediodía de que la macroencuesta del CIS revela que "uno de cada cuatro votantes todavía no tiene decidido su voto" y otro 13% no dice qué va a votar; por lo tanto, "no hay encuesta fiable con este porcentaje de indecisos y de no sabe/no contesta".

Ante este panorama, Lastra ha apelado a la movilización máxima de la izquierda, con un 38% de encuestados que no se aclara y con "la ultraderecha a las puertas del Congreso", insistió. "El riesgo" de que gobierne el tripartito PP, Ciudadanos y Vox es "real".

El 28 de abril "existe una gran oportunidad y un gran riesgo", ha recalcado. O contar en el Parlamento con "una mayoría de partidarios del progreso" que comparten valores de "libertad, igualdad y solidaridad", o contar "con el peso decisivo de los nostálgicos de otras épocas, que quieren armar a los españoles de bien y arrebatar a las mujeres nuestros derechos".

El PP y "la España plurinacional"

Todas las encuestas, también el CIS, daban en Andalucía que ganaría el PSOE en las elecciones del 2 de diciembre en esa Comunidad... y perdió. "Por tanto, el objetivo es la máxima movilización; cada voto es decisivo, cada voto cuenta, porque la ultraderecha está a las puertas del Congreso", ha recalcado.

No obstante, la 'número dos' socialista ha señalado que, según este CIS, en la "España plurinacional", el PP no logra diputados en el País Vasco y solo uno por Cataluña, el que saque Cayetana Álvarez de Toledo por Barcelona; y Vox y Ciudadanos apenas logran representación en la "España interior".