El PP acusa a "la izquierda" de "embarrar el campo" con informaciones contra Díaz Ayuso

El vicesecretario de Participación del Partido Popular, Jaime de Olano, ha comentado este viernes las informaciones que acusan a la candidata a presidir de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no pagar el IBI al Ayuntamiento de la capital durante 5 años y de estar relacionada con el 'caso Púnica', y ha sugerido que "lo que pretende la izquierda" con esas publicaciones es "embarrar el campo" al no haber podido formar gobierno tras las elecciones autonómicas. "No es nada nuevo", ha dicho.

Así lo ha afirmado en declaraciones a la prensa al ser preguntado sobre las informaciones publicadas esta semana que implican a la política 'popular'. "No es nada nuevo que la izquierda, cuando pierde las elecciones o cuando no logra un Gobierno, lo que pretende siempre es embarrar el campo", ha señalado, según ha informado Europa Press.

De Olano ha destacado que, "afortunadamente", Isabel Díaz Ayuso representa "el futuro" de la Comunidad de Madrid y el "programa" del PP y de "todo el centro derecha" después de unas "negociaciones exitosas tanto con Ciudadanos como con Vox".

Más de 40 vilipendiados que quedaron absueltos

Ha indicado que hay "bastantes más de 40" políticos del Partido Popular que han sido "vilipendiados por la izquierda" a través de acusaciones de corrupción cuando esta no ha conseguido "lograr sus objetivos".

Así, ha mencionado el caso del exalcalde de Las Rozas (Madrid), José Ignacio Fernández Rubio, que dimitió acusado de prevaricación en el año 2015 y fue absuelto el pasado julio, y el de la alcaldesa de Cartagena y senadora Pilar Barrero.