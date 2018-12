El PP ataca a Rosa María Mateo en el Senado: cobra 10.000 al mes y "no tiene ni idea"

Rosa María Mateo y los diputados del Partido Popular en la Comisión Mixta de RTVE han vuelto a mantener este miércoles un bronco debate parlamentario que ha incluido diferentes descalificaciones, pero del que se han sacado pocas cosas en claro. Durante la sesión, el portavoz de los populares, Ramón Moreno Bustos, ha puesto en duda la cualificación de Mateo para liderar la corporación y ha denunciado la caída de audiencias, la "purga" de periodistas que se ha registrado en Torrespaña y la manipulación de los telediarios, que considera que se han puesto al servicio del Gobierno.

Durante la sesión, que se ha celebrado en el Senado, Moreno Bustos la ha emprendido contra Mateo por el análisis que ha realizado de la situación de los noticiarios, que ha asegurado que se encuentran en una buena situación: "No tiene usted ni idea. Es difícil encontrar calificativos apropiados para describir esto. Los programas informativos cosechan mínimos históricos. Un descalabro tan acusado que resulta inconcebible que no hayan conllevado despidos o dimisiones de sus responsables", ha expresado.

En defensa a las críticas recibidas por los diputados del PP, Mateo ha incidido en que durante los últimos 5 meses su equipo ha "aportado una cierta estabilidad a una casa que estaba sin gobierno", ha "mantenido el funcionamiento ordinario (de RTVE) sin grandes sobresaltos", ha gestionado las cuentas "con prudencia", ha "atendido las incidencias que han surgido en la plantilla" y han corregido "el rumbo editorial de ciertas emisiones".

La administradora única provisional de la corporación ha sido acusada de despreciar a los diputados del principal partido de la oposición durante sus comparecencias, algo con lo que se ha mostrado en desacuerdo. "Yo contesto a todos los parlamentarios de esta cámara con sinceridad, con los datos que me piden y con bonhomía". A este respecto, ha añadido: "Algunos no me acosan, insultan y descalifican, pero ustedes sí".

La diputada popular Esther Muñoz de la Iglesia ha incidido en que su sueldo, de 10.000 euros al mes, requiere que se prepare las comparecencias parlamentarias y respete las dinámicas que rige en el Congreso; y que cuide las audiencias y evite las "purgas" por motivos ideológicos.

El mazazo de Álvaro Zancajo

A petición de los diputados de Ciudadanos y el Partido Popular, la administradora única provisional de RTVE ha explicado la situación en la que se encuentra el procedimiento judicial que se inició con motivo de la situación contractual de Álvaro Zancajo, el excoordinador del Canal 24 Horas. A este respecto, cabe recordar que un juez condenaba hace unas horas a la televisión pública a restituir las condiciones laborales de las que disfrutaba antes de su cese, el pasado agosto, y a indemnizarle con 25.000 euros por daños y perjuicios.

Mateo ha incidido en que Zancajo interpuso dos denuncias contra RTVE. La primera, un mes antes de su destitución, el pasado 7 de junio, por considerar que el contrato de alta dirección que firmó durante la etapa de José Antonio Sánchez como presidente era "fraudulento".

La segunda, la oficializó después de ser cesado de su puesto y ubicado como redactor del Centro Territorial de Madrid. Ésa ha sido la que ha estimado parcialmente la justicia y la que RTVE ha decidido recurrir.

Moreno Bustos ha calificado estos hechos como un "ridículo, una vergüenza y un despropósito". "¿Se imagina que se encuentra con 100 casos iguales en los tribunales por el modo de hacer la purga?", le ha espetado.