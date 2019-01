Lastra insiste en presionar Díaz: "El PSOE-A tiene que recuperar la confianza perdida"

Por tercera vez en una semana, un dirigente nacional del PSOE vuelve a presionar a Susana Díaz para que "reflexione" respecto a si su continuidad al frente del partido en Andalucía es lo mejor para el partido. Primero fue Pedro Sánchez y su "fin de ciclo" en Andalucía, luego insistió el secretario de Organización, José Luis Ábalos, insistiéndole personalmente en que lo suyo no tiene futuro y hoy la vicesecretaria general, Adriana Lastra, quien le ha dejado claro que no será ella quien decida sino "la militancia andaluza".

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva Federal, Lastra no ha querido desvelar qué hará Sánchez y la dirección en Ferraz porque ahora están volcados en sacar adelante el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2019, pero sí ha dejado claro que para ellos Díaz no es la solución después de la pérdida de la Junta porque "el PSOE-A tiene que preocuparse de recuperar la confianza perdida".

Eso no quiere decir que vayan a usar su poder orgánico a corto plazo -nunca antes de las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo- para convocar esa consulta, ha matizado. En el fondo, fuentes de la dirección socialista aclararon poco después que esperan no tener que hacer nada porque "va a ser el propio PSOE-A" el que le enseñe a la ex presidenta la puerta de salida.

Orgánicamente solo van a esperar a que lleguen a la mesa de la Comisión de Listas los múltiples conflictos que van a surgir cuando el aparato que dirigen Díaz y su secretario de Organización, Juan Cornejo, con mano de hierro intenten colocar en las listas municipales a los cientos de cargos públicos que han sido desalojados del poder institucional, y se quedan sin sueldo, tras la llegada de Moreno Bonilla al poder.

El PSOE va a negociar "hasta el último segundo" los ocho decretos, incluido el de Vivienda que rechaza Podemos, para no quedarse en minoría este martes en el Congreso

Por otro lado, la vicesecretaria general de los socialistas añadió que su partido va a negociar "hasta el último segundo" los ocho reales decretos ley que este martes votará el Congreso, incluido el de los alquileres de vivienda que hoy por hoy rechaza Podemos, para no quedarse en minoría en este momento político tan delicado; en vísperas de empezar a tramitarse el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2019, que hoy ha explicado a la Ejecutiva Federal la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Lastra no ha querido señalar si, en caso de riesgo de perder esa votación, el Gobierno lo retirará in extremis.

Además, tampoco ha querido poner el foco en la crisis de Podemos, porque el PSOE "con el mejor candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid", Ángel Gabilondo, sale a ganar las elecciones del 26 de mayo sin preocuparse por el resto de partidos.