El deporte y la política no son mundos tan alejados como parece a simple vista. Muchos deportistas han encontrado en las instituciones un lugar donde reciclar la experiencia de su etapa profesional. Y los partidos recurren a ellos cada vez más para aprovechar su tirón mediático y sus propuestas.

La nómina de deportistas en las listas autonómicas y municipales del 26-M es amplia. Hay campeones olímpicos, plusmarquistas nacionales, atletas, entrenadores o ciclistas repartidos en las candidaturas de las principales formaciones políticas. La mayoría ocupa puestos de salida.

El ex seleccionador nacional de baloncesto Pepu Hernández es el candidato del PSOE en Madrid. Otro ex técnico nacional, Javier Imbroda, es consejero de la Junta de Andalucía por Ciudadanos. Son dos de los rostros más reconocidos del matrimonio cada vez mejor avenido entre deporte y política.

El velocista Perdiguero

Miguel Ángel Martín Perdiguero, ex ciclista profesional, es el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Perdiguero ha trasladado la fama de velocista pícaro e impredecible que tenía en el pelotón a su carrera política.

Debutó como concejal de deportes del PP poco después de retirarse en 2006, pasó por el programa Supervivientes en 2010 y dio el salto al partido naranja en 2015. Después de cuatro años en la oposición, pelea por el Ayuntamiento de este municipio madrileño de casi 90.000 habitantes.

Perdiguero asegura que la legislatura ha sido "un máster" en gestión municipal. Y dice que su objetivo no es solucionar los problemas de sus vecinos, sino trabajar para que no se produzcan esos problemas.

"Todos los valores del deporte se pueden aplicar a las instituciones: esfuerzo, constancia, sacrificio, sentido común, trabajo en equipo y sobre todo planificación", dice. "Un deportista siempre piensa a largo plazo, preparándose para tal o cual competición. Yo creo que los políticos tienen que pensar más en el futuro, como hacemos los deportistas".

"Si atajas, en el deporte o en la política, siempre te sale mal", añade.

Una campeona olímpica en Gijón

Ángela Pumariega es campeona olímpica de vela. La regatista asturiana ganó el oro junto a Támara Echegoyen y Sofía Toro en los Juegos de Londres 2012. Pumariega se presenta a las elecciones del 26-M como número dos en la candidatura del PP al Ayuntamiento de Gijón.

Una lesión apartó a Pumariega del deporte el año pasado, cuando preparaba Tokio 2020. "Llevo 24 años de vida deportiva, que pude compaginar con estudios y formación", dice. "A los políticos los conozco de actos y eventos, pero ahora tengo que aprender cada día de este nuevo trabajo y sacar lo mejor de mí".

Pumariega será la encargada del área deportes si el PP gobierna. Y confía en trasladar a Gijón todo lo que ha aprendido en estos años: "Si quieres cambiar las cosas, es mejor cambiarlas desde dentro".

"En los deportes minoritarios como el nuestro es difícil tener un plan B", explica. "Es un acierto que los deportistas se impliquen en política. Es una forma de seguir nuestra trayectoria hacia delante. Y el deporte incluye muchos valores sobre los que trabajamos, que son positivos y que podemos aportar a la sociedad".

Cienfuegos, un atleta en activo

En Extremadura, el PP cuenta con Javier Cienfuegos como número tres en su lista a la Asamblea. Cienfuegos es dueño del récord nacional de lanzamiento de martillo. Y es uno de los atletas en activo más reconocidos del deporte español.

Cienfuegos, 28 años, compaginará su escaño en el Parlamento con el deporte profesional. Dice que lo habló con Ruth Beitia, que fue diputada en Cantabria mientras competía durante varios años. "Si Ruth dice que se puede compaginar, es palabra de capitana", asegura.

En el caso de Cienfuegos, la vocación política siempre ha estado ahí. A lo largo de su vida deportiva, desde las categorías inferiores, ha ido tomando nota de las dificultades que afrontan los deportistas en su camino hacia la élite.

"A veces son cosas insignificantes, que si las cambias pueden ayudar mucho", dice. "Y es cierto que la figura del deportista se respeta un poco más por los partidos y estar en primera línea ayuda a que te escuchen un poco más".

El Gobierno de José Antonio Monago aprobó una ley autonómica del Deporte. Pero el reglamento lo ha desarrollado el Ejecutivo socialista de Guillermo Fernández Vara. El lanzador no está conforme con algunos artículos. Cienfuegos asegura que la convivencia entre rivales políticos es "más sana" de lo que parece, pero lamenta algunas pugnas ridículas que acaban salpicando al deporte.

"En unos días voy a un torneo de discapacitados en salud mental. A unos niños se les retiró la ayuda que las instituciones daban a su club porque estaba vinculado a un partido político y gobernaba el otro", explica. "No puede ser".

'Juanchi': 12 años de alcalde

A Juan José Barruetabeña le llamaban Juanchi. En su palmares hay una Recopa de Europa y una Copa del Rey de balonmano, que logró como jugador del histórico Teka Cantabria a principios de los 90. Barruetabeña fue uno de pioneros en dar el salto a la política. Lleva 20 años. Los últimos 12 ha sido alcalde de Argoños, un municipio cántabro de 1.800 habitantes.

"Me llamaban loco cuando empecé con esto", recuerda. "Primero me dedicaba un poco más del deporte, pero al final acabas echando una mano en festejos o urbanismo y haces un poco de todo".

Barruetabeña aspira a un cuarto mandato como alcalde el 26-M. Es candidato del PP, aunque dice que no distingue entre unas siglas y otras. Compagina la política con el negocio familiar.

"No soy de fotos, ni de ir con traje. Me considero un vecino más con una responsabilidad, y tengo un equipo que me apoya a muerte", dice. "Lo único que hago es trabajar por un Argoños cada día mejor. Me encanta mi trabajo y seguiré si la gente quiere que siga".