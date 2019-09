El Gobierno da a entender que IU y las confluencias de Podemos carecían de detalles importantes de la negociación

El Gobierno ha dado entender que una parte de Unidas Podemos no conoce detalles importantes de la negociación para desatascar la investidura de Pedro Sánchez. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá no ha concretado qué información faltaba, pero ha subrayado la importancia de que IU y las confluencias de Podemos están ahora sentados en la mesa de diálogo. Algo que no ocurrió antes de la investidura fallida de julio.

"Según la información transmitida por las negociadoras del PSOE, la reunión de ayer (jueves) sirvió para transportar información que Unidas Podemos no tenía", ha dicho Celaá. "Fue importante que oyeran de primera voz por parte del PSOE cual había sido la secuencia con detalle".

El Gobierno ha admitido que existen diferencias, pero ha lanzado un mensaje optimista. Celaá ha dicho que hay margen para llegar a un acuerdo. Y ha dejado entrever que lo lógico es que se produzca una reunión entre Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en los próximos días.

"Hay diferencias, pero tenemos espacio para recorrer. Tenemos esperanza", ha dicho Celaá. "Unidas Podemos quiere el gobierno de coalición y el PSOE no, pero sí se le está ofreciendo una tercera vía, una participación activa y potente en las altas representaciones en instituciones que no son necesariamente gobierno pero si representan al Estado".

No a la investidura 'gratis'

Celaá ha sido muy contundente a la hora de rechazar la llamada investidura gratis. Es decir, que Iglesias apoye a Sánchez a cambio de nada y se dedique a hacerle la vida imposible desde la oposición.

"No visualizamos un escenario en el cual se pueda llegar a una investidura sin una colaboración", ha dicho. "No creo que ninguna fuerza política pueda estar en esa deriva. Es un 'cul de sac' (callejón sin salida), un rincón oscuro que no merece la ciudadanía española".

La portavoz del Ejecutivo ha recordado que la oferta de Sánchez incluye la "participación activa de Unidas Podemos en tareas de Estado".

"La desaceleración económica, la desestabilización macroeconómica de Argentina, el Brexit o la sentencia del procés... Conviene que estos desafíos nos encuentren fuertes", ha recordado.