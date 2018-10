Felipe VI reivindica la Constitución como símbolo de "democracia y libertad"

No hubo referencias directas a la crisis catalana al cumplirse ahora un año del pretendido golpe de Estado independentista. Ni mención expresa a la campaña de hostigamiento a la Corona desde formaciones como Podemos, o a la reprobación de su figura y de la Institución monárquica consumada hace unos días en el Parlamento de Cataluña. Felipe VI respondió implícitamente a estos ataques con una firme reivindicación y elogio de nuestra Constitución, en su 40 aniversario, como símbolo de la "democracia y la libertad" que representa para España y para el pueblo español.

El teatro Campoamor de Oviedo respiraba un aire bien distinto al del pasado año. La ceremonia de los Premios Princesa de Asturias recobraron su tono cultural, social e institucional de antaño. En el último octubre, aún resonaba el estruendo de los episodios del referéndum del 1 de octubre y se anunciaba la proclamación de la república y la independencia por parte del bloque secesionista.

Apenas unas líneas dedicó el Monarca, que estuvo acompañado por la Reina doña Letizia y su madre, la Reina doña Sofía, a cuestiones de contingencia política. Lo hizo para reivindicar el espíritu de nuestra Carta Magna, en vísperas de la celebración de su 40 aniversaria, el próximo 6 de diciembre. "Una fecha verdaderamente inolvidable en nuestra historia, el día en el que el pueblo español la ratificó en referéndum".

Soberanía y democracia

Calificó don Felipe a nuestra Constitución como "fruto de la concordia entre españoles, unidos por un profundo deseo de reconciliación y de paz, unidos por la firme voluntad de vivir en democracia". Añadió que la Carta Magna recuperó para el pueblo español "la soberanía nacional y devolvió a los españoles su libertad y su condición de ciudadanos. Reconoció también la diversidad de sus orígenes, culturas, lenguas y territorios".

Exhortó también a celebrar este 40 aniversario como corresponde y en justicia se merece. "Como gran ejemplo del que podemos sentirnos profundamente orgullosos, como una lección de convivencia que dignifica la política y engrandece nuestra Historia". Y añadió, en este mismo sentido, que "se trata de la mejor muestra de la generosidad, la madurez y la responsabilidad de todo un pueblo que ganó la democracia y la libertad, porque democracia y libertad es lo que representa y significa para España, para el pueblo español, nuestra Constitución".

No estuvo presente en el acto la princesa de Asturias, pero sí la mencionó su padre en su discurso, al hacer referencia a la visita efectuada el pasado 8 de septiembre en Covadonga, en compañía de su madre y su hermana, la infanta Sofía, "ante un pueblo unido por sus sentimientos y por tantos siglos de historia, por la historia de todos, raíz de España".

La emoción de Scorsese

La vicepresidenta y varios ministros del Gobierno, así como autoridades autonómicas, asistieron al acto, al igual que Pablo Casado, presidente del PP y líder de la oposición, entre otros invitados. El presidente deo Gobierno, Pedro Sánchez, desplazado a Bruselas, no pudo asistir al acto. Entre los premiados más significados estaban El cineasta Martin Scorsese, quien ensalzó"la tierra que nos dio a Cervantes, Goya, Lorca o Buñuel". Sobre el realizador español mencionó que "su cine está más vivo que "esto de los tuits".

Se refirió a que ahora "ya no hay excusas para hacer cine, los jóvenes pueden hacer películas con un móvil, y en los 50 no se podía hacer". Subrayó que "el arte resiste, en pie y fuerte, al margen de modas, del contexto, porque se mantiene por sí mismo". Se mostró preocupado por lo que ahora rodea al cine. "Donde quieras que mires hay imágenes en movimiento, pero ahora el cine es una corriente dentro de una serie de imágenes en movimiento". En este sentido comentó que la lucha de don Quijote contra los molinos de viento pudo ser la lucha contra la tecnología de la época y reclamó la importancia de que los jóvenes no se dejen llevar por las tendencias comerciales.