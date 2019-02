El no es no cambia de bando. La Ejecutiva nacional de Ciudadanos ha ratificado este lunes por unanimidad la decisión de no pactar con Pedro Sánchez, ni con el PSOE después de las elecciones generales del 28-A. Mientras que Ferraz, que ha ninguneado a Albert Rivera durante sus nueve meses en la Moncloa, no descarta ahora pactos con el partido naranja.

"Ningún voto que vaya a Ciudadanos va a servir para que Sánchez siga como presidente del Gobierno", ha dicho el secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas. "Estamos siendo claros. Ni con el PSOE, ni con Sánchez".

La dirección de Ciudadanos ha adoptado este posicionamiento político para disipar cualquier duda sobre sus intenciones después de los comicios. Villegas ha explicado que el PSOE debe pasar a la oposición después propiciar una moción de censura y gobernar con los partidos separatistas que abocaron a España a la peor crisis desde el golpe de Estado del 23-F.

Ningún voto que vaya a Ciudadanos va a servir para que Sánchez siga como presidente del Gobierno. Estamos siendo claros. Ni con el PSOE, ni con Sánchez"

Estrategia andaluza con Vox

El partido naranja ha dicho que el verdadero cambio en España sería "no tener un presidente del PP o del PSOE". Por eso, ha dicho que Rivera espera "desbordar las siglas" y aglutinar en torno a Ciudadanos candidaturas que incluirán independientes y algunos miembros con pasado en otros partidos políticos. No ha desvelado nombres.

Sobre Vox, Villegas ha dejado entrever una estrategia similar a la de Andalucía. El objetivo es superar al PP de Pablo Casado y liderar un futuro Gobierno de coalición.

"Si la propuesta reformista tiene apoyos, si al final (Vox) tiene esa capacidad de decisión, tendrán que decidir si prefieren el gobierno Frankenstein. Ya veremos donde esta cada uno", ha señalado Villegas.

Ciudadanos también ha anunciado que las primarias a la presidencia del Gobierno se celebrarán el 9 de marzo. Rivera es el único favorito, pero el partido naranja no exige avales y podría tener algún rival. También ha aprobado la creación de su Comité Electoral, que formarán Villegas, Fernando de Páramo, Fran Hervías, José María Espejo, Melisa Rodríguez y Toni Roldán.

El adelanto de las elecciones a abril ha roto el eje más transversal de Ciudadanos, que ha optado en este arranque de campaña por dejar de lado el centro izquierda y cuidar sus apoyos por el centro derecha.

Justo lo contrario de lo que está haciendo el PSOE. El hundimiento progresivo de Podemos ha permitido a Sánchez tender una mano hacia el centro, a pesar de haber mantenido todos los puentes rotos con Rivera en el último año.

La pinza del PSOE

De hecho, el secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado que salen no solo a ganar las elecciones del 28 de abril sino a constituir un gobierno en solitario, pero, si tienen que pactar, "en estos meses hemos pactados con unas fuerzas y con otras", y así va a seguir siendo, ha añadido en alusión a las preguntas sobre un eventual pacto con Ciudadanos, como adelantaba este sábado Vozpópuli.

"Las encuestas dan todas al PSOE primera fuerza, nuestra aspiración es conseguir un gobierno monocolor y vamos a trabajar en ello. Y si lo hemos conseguido con 84 diputados, mejor con más diputados", que es lo que dicen todos los sondeos que va a sumar el partido del Gobierno. Porque Rivera "dice que no va a pactar con los socialdemócratas, le cuesta menos con extremistas de derecha", ha dicho Ábalos. "Ahora, con socialdemócratas se pone más nervioso. Y eso en Europa no tiene sentido".

Hay "mucho espacio" a ganar en las próximas elecciones, "y esa pregunta hay que hacérsela a Ciudadanos". Como "empezaron siendo socialdemócratas" para liderar en lo político, "ahora no se sabe donde están". "Y lo que tienen que hacer es respetar al partido que gana y su liderazgo político", en alusión a Pedro Sánchez, a quien Rivera ha llamado a "echar con los votos". "¿Qué es eso de la cultura de la expulsión de la derecha?", se ha preguntado José Luis Ábalos; "un poco más de cultura democrática, que llevamos cuarenta años de Constitución".

Respecto a la elaboración de listas para Congreso y Senado, el ministro de Fomento ha explicado que "no nos lo hemos planteado todavía", pero sí ha reconocido que las federaciones tienen que tener "sensibilidad" para darse cuenta de que tienen que proponer listas acorde con los deseos de Ferraz, no como en 2015, que muchos de los diputados no eran de la sintonía de Sánchez.

Se especula con la entrada ya de diversos ministros como la vicepresidenta, Carmen Calvo, numero uno por Córdoba; la ministra portavoz, Isabel Celáa, por Vizcaya; o Margarita Robles y Fernando Grande-Maraska por Madrid. "No nos hemos puesto a ver porcentajes. Las federaciones tiene que pronunciarse y también la militancia. Tenemos valores que poner en esas candidatura", ha reconocido el secretario de Organización.

Tampoco está decidido todavía que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sea el cabeza de lista a las europeas del 26 de mayo. "No tendremos candidato para este fin de semana", que se celebra en Madrid un encuentro de los socialistas europeos.

El secretario de Organización, que este martes se reúne con sus homólogos en todas las federaciones, pide "sensibilidad" para permitir a Pedro Sánchez hacer sus candidaturas a Congreso y Senado

Sánchez no tendrá rival

Lo que sí se ha decidido en la Ejecutiva Federal de este lunes es que para competir con Pedro Sánchez en unas hipotéticas primarias a la Presidencia del Gobierno, el precandidato necesita lograr las firmas de la mitad de los miembros del Comité Federal del PSOE o el 30% de la militancia (unas 60.000 firmas) antes del 25 de febrero. Ábalos ha ironizado diciendo que lo ve "difícil" y que es "muy normal" porque "quien ha ejercido, lo normal es que se someta al examen en el electorado".

Todas las candidaturas, a Presidencia del Gobierno, a Cortes, a autonomías y a municipios de más de 50.000 habitantes -las otras ya están designadas-, serán aprobadas por la Comisión Federal el 14 y 15 de marzo, y el Comité Federal las ratificará el 17 de marzo.

Habrá una "habilitación" para candidaturas pendientes, no tanto cabeza de lista a la alcaldía pero sí configuración del resto de la candidatura, por ejemplo en Madrid. Porque si Pepu Hernández no saca el 50 de los votos en las primarias del 9 de marzo para la Alcaldía de la capital, habrá segunda vuelta el día 16.