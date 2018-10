Montserrat rompe el silencio de Casado y respalda a Cospedal: "Tiene nuestro apoyo"

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha subrayado este martes su respaldo y el del grupo parlamentario a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, tras conocerse que se reunió con el excomisario José Manuel Villarejo: "Tiene todo nuestro apoyo", ha dicho.

Ha señalado además que el caso de Cospedal no tiene "nada que ver" con el de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que "ha mentido una y otra vez en esta Cámara ante todos los españoles", al no reconocer al principio que conocía a Villarejo.

Montserrat, que fue la portavoz de Cospedal en su campaña en las primarias del partido, ha asegurado también no estar "nada preocupada" por la posibilidad de que aparezcan nuevas conversaciones de Cospedal con el excomisario.

Ante las preguntas de los periodistas sobre este asunto, la portavoz en la Cámara Baja, que también es miembro del Comité de Dirección del PP, ha repetido su primera respuesta y ha recalcado que Cospedal tiene "todo el apoyo", además de remitirse al comunicado que ayer hizo público la exsecretaria general.

En el comunicado Cospedal no hablaba de sus conversaciones con el excomisario -que ayer no se conocían aún- sino de las que Villarejo mantuvo con su marido, Ignacio López del Hierro. Y aseguraba en dicha nota que aquellas conversaciones entre Villarejo y su marido "no cambiaron nada de lo que sucedió" con esos asuntos.

"Convencidísima" del apoyo

Por otro lado, y al ser preguntada sobre si ha hablado con Cospedal o si le ha dicho la exsecretaria general si piensa acudir hoy al pleno del Congreso, Dolors Montserrat ha señalado que no iba a explicar las conversaciones privadas que mantiene con los diputados. Aunque ha añadido que está "convencidísima" de que los diputados, sabedores de que hay sesión plenaria, acudirán a la Cámara Baja.

María Dolores de Cospedal no ha hecho ningún pronunciamiento público sobre las informaciones que hoy se publican acerca de su encuentro con José Manuel Villarejo. Con la difusión de media docena de audios, el portal Moncloa.com asegura que en julio de 2009 Cospedal recibió a Villarejo, ahora encarcelado por el caso Tándem, en su despacho en la sede del PP en Génova 13.

Un encuentro en el que, según asegura El País, el excomisario advirtió de las claves de la instrucción abierta en la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel. Tampoco ha hecho hoy declaraciones al respecto el líder del PP, Pablo Casado, quien de igual forma no quiso pronunciarse ayer sobre las conversaciones de Villarejo con López del Hierro.