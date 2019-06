Cuca Gamarra exige al PSOE "altura de miras y reflexión" para "no entregar Navarra al independentismo"

La vicesecretaria de Política Social y miembro del equipo de negociación del comité para la Gobernabilidad del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al PSOE que "reflexione" y que "no traicione a los navarros ni a los españoles" entregando Navarra "al independentismo". "Hay otra alternativa, la del constitucionalismo y Navarra Suma".

Cuca Gamarra ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas minutos antes de participar en un acto de la Asociación de Celiacos de La Rioja. En este sentido, Gamarra ha afirmado que Navarra "tiene una situación especial" y por ello, ha insistido, "si el PSOE se echa a los brazos de Bildu estará rompiendo el contexto constitucional, generará un gobierno débil e inestable que, al final, solo dará más pasos hacia el independentismo".

Ante ello, el PP hace una reflexión "desde la legitimidad que le da haber concurrido en una coalición con UPN y Ciudadanos buscando sumar y conseguir el mayor respaldo político a una propuesta constitucionalista como es Navarra Suma ante el peligro del avance nacionalista e independentista".

Además, "y desde la legitimidad que nos da también el haber respaldado a Patxi López en 2009 para que el nacionalismo e independentismo dejara de gobernar en el País Vasco, a cambio de nada, lo que pedimos ahora es que Navarra Suma, con UPN, Cs y PP que han ganado estas elecciones sea quien gobierne".

"El constitucionalismo debe gobernar Navarra"

"El constitucionalismo debe gobernar Navarra", ha explicado y por ello "instamos al PSOE a que tenga altura de miras y haga lo mismo que nosotros hicimos en 2009 con Patxi López".

Además, ha continuado, "ayer mismo Bildu dijo que sus votos no iban a ser gratis y por ello lo que está encima de la mesa hoy es que si el PSOE acepta gobernar Navarra con el apoyo de Bildu y de los nacionalistas estará alejándose del constitucionalismo". "Hay otra alternativa, la del constitucionalismo y de Navarra Suma. No hay excusas", ha sentenciado. "El PSOE debe reflexionar y no traicionar a los navarros".