Pablo Casado da por acabado el PSOE constitucional y combatirá el pacto con ERC

Pablo Casado preguntó hasta cinco veces esta mañana a Pedro Sánchez si lo que pretende es la abstención del PP a su investidura para formar un Gobierno con los "comunistas" de Unidas Podemos, a lo que el presidente del Gobierno le habría respondido "sí", según el relato que ha hecho el líder popular en rueda de prensa.

"Para este viaje no hacían falta tantas alforjas", le ha reprochado Casado, poniendo de relieve al inicio de su intervención que lo que intenta el candidato socialista "es una coartada a la decisión que previa y voluntariamente ha tomado" de aliarse con Pablo Iglesias y pedir el apoyo a los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Una decisión que el PP no puede sino "rechazar" porque el encuentro a solas de ambos hoy, ha recordado, se produce cuarenta días después de las elecciones del 10 de noviembre; y cuando Sánchez ya decidió la misma noche electoral que iba a pactar con Podemos, lo sometió a consulta entre los 180.000 militantes del PSOE -que lo aprobaron masivamente-.

El líder del PP cree que su entrevista, de solo 40 minutos, ha sido un "simulacro" orquestado por el presidente en funciones para blanquear sus acuerdos con Iglesias y ERC

Una reunión, ha insistido el presidente del PP, que llega después de tres reuniones públicas con ERC en las cuales se ha avanzado sobre ese acuerdo de investidura que el PP no puede apoyar, y después de un congreso del PSC, este fin de semana, en el que se ha aprobado que España es una "nación de naciones".

Por eso, Casado ha llegado a calificar de "simulacro" la cita de hoy y ha llegado a la misma dispuesto a escenificar gran frialdad. De hecho el apretón de manos ha sido breve y los dos han lucido para las cámaras semblante serio.

"Sánchez está instalado en el No es No a otros acuerdos que no pasen por Unidas Podemos", ha soltado el líder del principal partido de la oposición, en un mensaje que parecía más dirigido a demostrar los barones de su partido que con este PSOE de Sánchez no hay nada que pactar para la investidura.

Otra cosa sería si fracasa la tentativa de apoyo de los independentistas y eso obliga a los socialistas a virar para buscar una investidura con los votos del PP y ERC. Pero, en ese caso, la Dirección Nacional de los populares exigirán que el actual inquilino de La Moncloa dé un paso atrás y Ferraz nombre otro candidato.