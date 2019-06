El grupo político de Carmena, cerca de la implosión tras la salida de la exregidora

La salida de Manuela Carmena de la alcaldía tendrá un efecto dominó en su grupo político de Más Madrid. Con 19 ediles (uno menos que en 2015), la plataforma de la ex alcaldesa no ha logrado revalidar el ejecutivo, que ha pasado en manos del PP y Ciudadanos. Carmena anunció que, de no ganar, su intención era retirarse, y como ellas son al menos cinco los ediles que podrían dejar el cargo, de acuerdo con varias fuentes municipales consultadas.

El primero de la lista podría ser José Manuel Calvo, anterior delegado de Desarrollo Urbano Sostenible. Calvo formó parte del viejo grupo de Podemos en el gobierno de Carmena, pero decidió dar la espalda a Pablo Iglesias para entrar a formar parte de Más Madrid, la plataforma personalista de Carmena. Doctor en arquitectura, su destino podría ser un despacho privado del sector. Es considerado según varias fuentes el que más cerca está, de momento, de salir de la política.

También Luis Cueto, ex mano derecha de Carmena (fue coordinador de alcaldía entre 2015 y 2019), difícilmente decidirá mantener su escaño en la oposición. Cueto es alto funcionario y algunas fuentes del PSOE no se descartan que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones, pueda pensar en él para algún tipo de alto cargo.

El tercero de la lista es Javier Barbero, anterior delegado de Seguridad y Emergencias. Barbero tenía una relación muy directa con Carmena y la salida de la ex regidora puede inducirle también a dejar el cargo. En estos últimos cuatro años, además, generó fuertes reticencias hacia él en el cuerpo de bomberos de Madrid (que acusaban a Carmena de ignorar sus exigencias salariales y profesionales) y en la Policía Municipal. Su papel como referente de la oposición en ese ámbito sería muy complicado de gestionar.

Pablo Soto, anterior delegado de Transparencia y creador del portal Madrid Decide (ganador de un premio de la ONU pero también muy cuestionado por la oposición), está en la casilla de salida. Según varias fuentes Soto ya ha amagado con dejar su escaño. Independiente y experto informático, podría volver a ese sector.

También la doctora en Física Maysoun Douas, uno de los fichajes de Carmena para la lista de 2019, se plantea no ejercer su cargo de concejal en la oposición. “Dijo que desde la oposición no ejercería”, comentan fuentes municipales. Esta activista y musulmana ha fundado varias asociaciones relacionadas con la mujer.

Dos corrientes internas

Algunas dudas también quedan sobre Marta Higueras. Se desconoce si la persona de máxima confianza de Carmena en el ejecutivo decidirá seguir como edil. De momento, se está manteniendo como principal referencia de su grupo. Ha tomado posesión de los despachos en las primeras plantas del edificio en la calle Mayor, donde tiene sede la oposición municipal. Concretamente, en las plantas controladas en los últimos cuatro años por el Partido Popular de Esperanza Aguirre y José Luis Martínez-Almeida, el nuevo alcalde.

Higueras fue número dos en la lista de Carmena y lo lógico sería que desempeñara el liderazgo en su grupo. Pero no es descartable que Rita Maestre (número tres y ex portavoz del ayuntamiento) busque más protagonismo. Y la amenaza es que los dos segmentos presentes en ese grupo acaben enfrentándose: por un lado, el grupo carmenista, y por el otro, el de los díscolos de Podemos, formado por Maestre, Jorge Castaño, Paco Pérez, Esther Gómez, Marta Gómez y el posible apoyo de Nacho Murgui (ex coordinador de la federación de asociaciones vecinales).

“El poder desgasta a quien no lo tiene”, decía el político italiano Giulio Andreotti. Si esa profecía se cumple, todo apunta a que los nubarrones se vayan acercando a esta formación instrumental y creada alrededor de la figura dominante de Carmena. Caída la reina, su reino se tambalea.