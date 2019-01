Aragonès descarta una crisis de Govern: PDeCAT y ERC irán "a una" en los Presupuestos

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha descartado una crisis de Govern porque está convencido de que PDeCAT y ERC irán "a la una" en la votación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), si bien ha recalcado que Esquerra aún no tiene nada decidido sobre enmiendas a la totalidad.

En una entrevista con Efe, Aragonès ha descartado así que se pueda dar la situación que apuntó el presidente catalán, Quim Torra, quien alertó de que habría una "crisis de gobierno" si ERC o PDeCAT se desmarcaran de la postura consensuada con la Generalitat a la hora de votar los PGE.

Si bien Torra ha indicado que el independentismo no va a facilitar la tramitación de los PGE si el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, no se "mueve" para presentar una propuesta sobre autodeterminación, Aragonès, que es adjunto a la Presidencia de ERC, ha remarcado que su formación aún no ha tomado una decisión y que "todo está abierto" de cara al debate de totalidad en el Congreso.

"Todo está abierto"

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía ha evitado desvelar si es partidario de presentar esa enmienda a la totalidad en el debate que tendrá lugar previsiblemente en febrero en el Congreso para votar sobre si se tramitan o no las cuentas de Pedro Sánchez que se presentan este viernes en el Consejo de Ministros

Ha remarcado que "la respuesta la tiene Pedro Sánchez", que es quien debe expresar su propuesta para "negociar una salida política" al conflicto catalán y "un compromiso claro en revertir la línea represiva del PP", a pocas semanas del inicio de los juicios del "procés" y con líderes soberanistas en prisión preventiva.

A partir de estas dos exigencias, Aragonès ha remarcado que serán los grupos en el Congreso -en este caso ERC y PDeCAT- los que van a tomar "sus decisiones" sobre las votaciones relativas a los PGE, y que la función del Govern deberá ser la de "trabajar para que estas decisiones sean el máximo de consensuadas".

"Y no tengo dudas de que será así", ha recalcado el número dos del Govern, que ha descartado la posibilidad de que pueda haber una crisis de gobierno por diferencias entre las dos grandes fuerzas independentistas.

"Iremos todos a la una"

"El único escenario en el que trabajo es que vayamos todos a la una, por lo que ya no me planteo qué pasaría si no fuera así", ha subrayado Aragonès, quien ha insistido que la "cohesión" del gabinete de Quim Torra está "garantizada".

En todo caso, ha indicado que "los grupos parlamentarios son un ámbito de trabajo y las relaciones entre gobiernos es otro", de manera que, a su juicio, las conversaciones entre los dos ejecutivos deben "continuar sea cual sea el escenario de los Presupuestos Generales del Estado".

"No tendría sentido subordinar el diálogo entre dos gobiernos a lo que puedan hacer los grupos parlamentarios en los respectivos Parlamentos", ha enfatizado el conseller de Economía.

En este sentido, ha apuntado que si el PSC presentara enmienda a la totalidad a los Presupuestos de la Generalitat en el Parlament ello no significaría que terminaran las relaciones del Govern con el Ejecutivo central.