Lifelong: el mejor pienso para perros está a tu alcance en Amazon

Yo quiero a mi perro como uno mas de mi familia, por lo tanto suelo darle siempre la mejor alimentación. He decidido probar este saco de comida animada por sus sanos ingredientes. La receta nos dicen que es elaborada sin aromas, colorantes o conservantes artificiales, eso hoy en día es de agradecer. La cantidad de cordero fresco que incluye es el 40 %, me parece una más que aceptable cantidad, tengo visto otras marcas con mucha menos cantidad y más elevadas de precio. La receta ha sido revisada por veterinarios y desarrollada por nutricionistas de mascotas, se agradece y da un plus de tranquilidad al ver que este pienso está controlado. Mi experiencia con ella se basa en observar si le gusta o no, y la respuesta es que le encanta, se acaba el plato y puedo añadir que huele bastante agradable.