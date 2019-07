Converse All Star: todas las opciones de una zapatilla de leyenda

Este zapato tipo botín de Converse me encanta, llevaba buscando este modelo un tiempo porque siempre me han encantado y finalmente me decidí a comprarlos por Amazon. Y estoy muy contento, son totalmente oficiales, el color correcto y todo por lo que puedas temer al comprar este tipo de calzado por internet, completamente correcto. ¡Totalmente recomendables!