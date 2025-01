Me cuesta seguirle, señor Feijoó

Líbreme el Señor de arrojar sombras de duda encima de los fielatos ideológicos que sostiene el líder del PP, don Alberto Núñez Feijoó. Nada más lejos de mis intenciones que son, créanme, honestas cual ovejita Lucera y sin el menor atisbo de malicia o doble sentido. Lo que sucede es que debido a mis limitadísimas luces y el profundo desconocimiento que tengo acerca de casi todo, personalmente, no sé a ustedes, me cuesta muchísimo seguirle el razonamiento político al líder popular. Comprendo que es culpa mía, pero debo manifestarlo porque siempre es bueno reconocer las limitaciones y una de las más grandes en mi caso es no entender qué pretende don Alberto. Esto de votar a favor del Mini Ómnibus, por ejemplo, que es como el otro en lo sustancial: palacete para el PNV, los okupas al poder y demás despropósitos que el mismo líder popular condenaba hace dos días y que siguen vivitos y coleando, sin modificación ni rebaja alguna, en lo aprobado por el Grupo Popular.

Una vez conseguidos los votos de Cocomocho a cambio de cosas que no nos cuentan pero que iremos viendo en los próximos días – como si este pozo son fondo que es el separatismo juntista pudiera ser saciado – el decreto que habla también de pensiones, de transporte y demás habría sido aprobado perfectamente sin el concurso del centro derecha. Pero ante la estupefacción del respetable, el señor Feijoó sale y dice que, ¡ajajá!, han votado aquello que no querían votar justamente porque Sánchez no se esperaba que votasen lo que habían dicho que se negarían a votar, así que votando lo que no esperaban que votasen hacen mejor oposición que no votando lo que habían dicho que no votarían. Reconocerán que esto es complicado de seguir, incluso con la mejor de los voluntades. Esto de Feijoó me recuerda aquella escena recurrente en la que los buenos, cercados por los malos, están impacientes por empezar a disparar cuando el jefe los frena diciendo “No. Eso es lo que esperan que hagamos”.

¿Hay un PP, dos, tres, o la cosa va de revolver y escoger? Mis dudas se acrecientan por momentos

Porque a uno le parece que la mejor oposición a Sánchez es negarle siempre cualquier balón de oxígeno. Que si lo que se pretende es que Sánchez no arroje a diario un camión de porquería sobre el PP se equivocan de medio a medio. porque ese tipo lo va a hacer igual, digan lo que digan los populares. Que lo único que ha conseguido Feijoó es desconcertar, cuando no cabrear muchísimo, a sus electores, hartos de tanto minueto de salón. Que un partido de derechas, por más centrista que sea, no deja de ser de derechas y no puede permitirse pasar en blando las cacicadas de Sánchez con esos ómnibus en los que mete de todo para así mejor disimular sus fechorías, así como tampoco puede permitir que una de sus voces más autorizadas, a saber, González Pong, insulte al presidente de una nación amiga como son los EEUU llamándolo macho alfa de la manada. Que el PP debería abanderar la lucha contra la inmigración ilegal que tiene mucho que ver con el crimen organizado y las mafias de personas, dar caña hasta el infinito con el escándalo de las narco lanchas puestas en fila para ir desembarcando su asquerosa droga en nuestras costas y surcando el Guadalquivir como si fuesen barcos de turistas. O que el presidente Moreno Bonilla no puede ni debe decir que ojalá hubiera un independentismo de centro derecha, porque seguiría siendo independentista y eso es anticonstitucional.

Releyendo lo anterior, me doy cuenta de que lo que me cuesta, en realidad, es seguir al PP. Porque no imagino a Ayuso diciendo lo del independentismo de derechas o a Cayetana tildando de Macho Alfa de la manada a Trump. ¿Será que no son del PP? ¿Será que quienes no son del PP son Feijoó y Moreno Bonilla? ¿Hay un PP, dos, tres, o la cosa va de revolver y escoger? Mis dudas se acrecientan por momentos, porque si así anda quien debe ser alternancia a Sánchez, vamos finos. Luego habrá quien se extrañe de que VOX vaya subiendo en las encuestas.