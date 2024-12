Cien actos a los que no asistiré en 2025

El presidente del Gobierno ha preparado una agenda para 2025 que promete ser la mar de entretenida. Bajo el lema “España en libertad” y con cien actos para conmemorar la muerte de Francisco Franco, salen a una media aproximada de ocho actos al mes.

El primero de ellos tendrá lugar el día 8 de enero a las 12 horas en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Para este evento, el señor Sánchez, que gusta de saltarse el protocolo en cada acto que coincide con el Rey, ya sea para llegar tarde y hacerle esperar, pasar por delante de él cuando no le toca, saludarle con las manos en los bolsillos o situarse a su misma altura en un besamanos en el Palacio Real, ha tenido a bien invitar a Sus Majestades los Reyes. Quizá Felipe VI esté de acuerdo conmigo en que estos eventos tendrían un carácter mucho más constructivo si se hubieran convocado para celebrar que en 2025 se cumplen 50 años de la restauración de la Monarquía en España por Don Juan Carlos, en lugar de conmemorar la muerte de un dictador.

Habiendo programado ya la fecha de estos actos con antelación, el Rey ha tenido que rechazar la invitación al primero de ellos, ya que tiene otros actos programados para ese día. En concreto, se ha citado en el Palacio Real con varios embajadores extranjeros recién llegados a España, que tienen que entregarle las cartas credenciales, para poder ejercer plenamente como representantes diplomáticos acreditados en España.

Por echar una mano a Su Majestad, don Felipe VI, si para mayo no tiene eventos con los que poder cubrirse, yo le invito a mi cumpleaños. No soy de hacer este tipo de celebraciones pero, por una buena causa, puedo hasta comprar una tarta

Esto, en el lenguaje popular que todos conocemos, se traduciría a algo así: “Ya lo siento, ya, majo, pero es que me pillas liadísimo. Es que tengo otra cosilla, que ya he quedado. Ya si eso otro día. O si acaso. Mira que me sabe mal, guapo, para una vez que cuentas conmigo… Y da la casualidad de que no puedo ir”.

La gran suerte es que todos estos actos ya están agendados y por tanto se conoce la fecha con antelación, de manera que debería de ser fácil reservarse la agenda para acudir a cualquiera de ellos o salir huyendo, que más bien es lo segundo lo que le pide el cuerpo a cualquier persona cabal… Lo malo es que, habiendo casi unos diez actos de estos al mes, puede llegar a ser complicado buscar algo que hacer para excusarse durante tantos días.

Por poner mi granito de arena y echar una mano a Su Majestad, don Felipe VI, si para mayo no tiene eventos con los que poder cubrirse, yo le invito a mi cumpleaños. No soy de hacer este tipo de celebraciones pero, por una buena causa, puedo hasta comprar una tarta. Eso sí, si va a venir con doña Leticia y las Infantas, que me avise, no vaya a ser que luego no haya tarta para todos.

La Princesa y la Infanta están muy ilusionadas

“No majo, en mayo tampoco puedo, que ya me había comprometido con otro evento desde diciembre. Es que voy al cumpleaños de Rosa Martínez, que va a comprar tarta y todo. No le puedo hacer este feo. Además, la Princesa y la Infanta están muy ilusionadas por ver su huerto y nos ha prometido una cesta con acelgas, lechugas y pimientos frescos, no le podemos hacer este feo. Ya lo vamos hablando para junio y lo vamos viendo”.

Me viene ahora a la mente aquella muchacha famosilla de Only Fans que se puso como reto cepillarse a cien hombres en un solo día. A pesar de que las críticas le han venido por todos los lados, ya que ni la izquierda feminista ni la derecha conservadora o la liberal han sido capaces de ver con buenos ojos tal proeza, la publicidad gratuita que ha conseguido ha debido de ser de tal magnitud, que al día siguiente anunció que para el año que viene se va a poner el reto de trajinarse a mil en un día.

Imaginen ustedes lo que puede suponer un 2026 con mil actos conmemorativos del fallecimiento de un dictador. A tres actos por día. Nos veo desayunando, comiendo y cenando con Franco. Vamos a acabar teniendo más presente a Franco que cuando gobernaba

Y pensarán ustedes que se me va el santo al cielo, que a cuento de qué viene ahora mezclar una señorita de Only Fans con nuestro guapérrimo presidente. No vayan ustedes a pensar mal, que no estoy haciendo la comparativa de que nuestro Adonis presidencial se acuesta también con cualquiera, Dios me libre de insinuar que nuestro Gobierno se prostituye a cambio de siete votos, por ejemplo.

Lo que estoy pensando es que, necesariamente, estos cien actos y este año conmemorativo de una “España en libertad”, basados únicamente en la muerte de Franco y en el manido “que si no me aplaudes viene la súper, mega, fascista y ultra derecha”, tienen que fracasar. Ya no es cuestión meramente ideológica. Únicamente estoy siendo pragmática: imaginen ustedes lo que puede suponer un 2026 con mil actos conmemorativos del fallecimiento de un dictador. A tres actos por día. Nos veo desayunando, comiendo y cenando con Franco. Vamos a acabar teniendo más presente a Franco que cuando gobernaba.

Algo así no se habría conseguido ni aunque lo organizara doña Carmen Polo, pero no hay que subestimar la capacidad de nuestro guapérrimo presidente para resucitar a los muertos, que podría dar lecciones hasta al mismísimo Jesucristo si se empeña. Yo sólo quiero señalar que, cuando uno quiere mirar al futuro, a los muertos es mejor dejarlos tranquilos en su sitio y en el pasado al que ya pertenecen, porque, además, algunos vienen con maldición y no se sabe hasta que los incordias, como Tutankamón.