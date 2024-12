Sánchez invita a los Reyes al primer acto de los 50 años de la conmemoración de la muerte de Franco

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha invitado a los Reyes al primer del centenar de actos con los que el Gobierno conmemorará los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. Por ahora, Zarzuela no ha respondido a la invitación que los monarcas, como el resto de invitados, recibieron la semana pasada. Se prevé que la semana que viene los Reyes decidan si participarán o no de este acto.

A lo largo del año 2025, según explicó el propio presidente, durante el homenaje a los represaliados del franquismo, se celebrarán un centenar de actividades bajo el lema "España en libertad" coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Franco.

Con el objetivo de articular estos actos y colaborar con todas las administraciones en la celebración de los mismos, pese a que algunas, como la Comunidad de Madrid, ya han anunciado que no van a participar de los mismos, Sánchez también ha creado un Alto Comisionado y un comité científico de expertos para asesorar al Gobierno.

El presidente explicó que estas actividades tienen como objetivo poner en valor la gran transformación que ha experimentado España en este medio siglo de democracia y rendir homenaje a todas las personas y "colectivos" que lo hicieron posible. Para ese fin se llevarán a cabo más de un centenar de "actividades culturales, eventos de diversa índole, en escuelas, calles, y museos" a partir del 8 de enero.

El primer acto, en el Reina Sofía

Tal como reveló este jueves 'Vozpópuli', el primer acto se celebrará en el Museo Reina Sofía de Madrid. El Ejecutivo ha elegido este emblemático museo, en el centro de la capital, para iniciar el programa de actos conmemorativos de la muerte del dictador.

Un acto en el que, además de Sánchez, que tomará la palabra, se prevé la participación de varios ministros. Moncloa también ha invitado a distintas personas que jugaron un papel importante en el periodo en el que España pasó de una dictadura a una democracia.

Sin invitación para el Rey Juan Carlos

Aunque Juan Carlos I fue un actor protagonista en la transición, el Gobierno ha decidido no hacer partícipe al ex jefe del Estado en estos actos de los 50 años de "España en libertad". Residente en la actualidad en Abu Dabi, aunque presente en España de forma recurrente, Moncloa no ha cursado ninguna invitación a Don Juan Carlos para que participe en la conmemoración de dicha efeméride.