Choque de civilizaciones: Rusia contra América Latina

¿Reconocerá la OEA a Taiwán como Estado soberano dado el arrogante intervencionismo de China en América Latina? ¿Expulsará Panamá a las empresas chinas del canal? ¿Prohibirán algunas naciones latinoamericanas las importaciones rusas? ¿Entrará AMLO en la nómina de Putin? ¿Abandonará Brasil el BRICS? ¿Se prohibirán los partidos comunistas en América Latina? Esas y otras son las preguntas que surgen al hacer un ejercicio teórico del caos resultante del actual choque de civilizaciones, unas peguntas que incomodan sobremanera a los globalistas y sus patrones chinos y musulmanes. Hay más, pero hoy solo nos centraremos en el imperialismo ruso-chino en la América Latina.

El oso y el avestruz

El pasado 19 de enero, coincidiendo con la festividad ortodoxa del bautismo de Cristo, el presidente Putin, al igual que casi dos millones de sus compatriotas, volvió a zambullirse en las heladas aguas, una manifestación pública de fe y un "mystērion" que sería muy largo de explicar aquí pero que seguro pueden imaginarse. Unos meses antes habíacelebrado los 1030 años del bautismo de Vladimiro I en Kiev, aliado de Bizancio, santo y onomástica que suele referirse como "el bautismo de Rusia", aunque ocurriera en Ucrania.

Por supuesto que todo esto a la casta de Bruselas y a su corte de vividores les da igual y, como les son indiferentes las realidades nacionales que tanto entorpecen sus vicios pecuniarios, fueron a meter sus cabecitas en tierras de Ucrania, lío existencial para rusos, ucranianos y la civilización ortodoxa; no olvidemos que en la toma de Crimea aparecieron milicias de hermandades serbias, movimiento que recuerda la sorpresiva tomadelaeropuertodePristina (antigua Yugoslavia) por soldados rusos.

Lógicamente, el oso ruso, que estaba alegre dedicándose a ganar dinero - sobre todo sus oligarcas - haciendo negocios por el mundo, se puso agresivo y enseñó su peor cara; de "hackers everywhere" (es solo el comienzo) a periodistas suicidados o exespías envenenados e independentistas flipados, la lista es interminable. Destaca su reavivamiento de las redes de oligarcas comunistas, un negocio que al parecer se hereda (caso de España) y que en la cúpula siempre me ha parecido una especie de mafia, algo que he concluido tras estudiar su historia y conocer, por solo citar tres casos, a un destacado dirigente comunista latinoamericano (mi interés era más por su hija), a un antiguo guardaespaldas y luego jefe de seguridad de Castro, o a un alto funcionario cubano que, tras aplacar su hambre con arroz y limón, despachaba en el casoplón todo comodidades, obras de arte y seguridad policial de uno de los capos del régimen (¿les suena?).

En una reciente discusión en Twitter con un cabeza de lista a una metrópoli española, al no poder negar los genocidios comunistas, advirtió que si ellos existen es por el capitalismo; es decir, como hay capitalismo os puedo meter a todos en una trituradora de carne. Esa oligarquía comunista debería estar clara para todos, pero aún así, aquí y allí, hay quien está dispuesto a darte una paliza, hacerte escraches y llamarte fascista por esos sujetos y su camarilla global y viva la socialcleptocracia.

Putin, Monroe y Roldós

Decía Montgomery que la primera ley de todo general es no invadir Rusia; hay otras, como evitar que Rusia se alíe con China, Turquía o Persia (Irán) y ahora están los tres juntos. Un pan como unas tortas y, como decíamos altrataraTucídides, la alianza ruso-china ha sido como si Esparta se hubiera aliado con los Persas, algo que, de haber ocurrido, habría podido significar que no existiéramos, toda una gran alegría para nuestros neo-comunistas, solo que entonces tampoco habría existido Marx, pero así son ellos, contradicciones y cambio de residencia.

Los manipuladores políticos de esa asociación depredadora han vuelto con las viejas consignas sobre América Latina y la Doctrina Monroe y, la verdad, mejor se estudiaban antes la correspondencia entre Miranda, Pitt el joven y Monroe que ya tratamos en el artículo España, EstadosUnidosyAméricaLatina. Simples propagandistas para pillar de 'lo público' que ni saben de lo que hablan, pero, aún así, cuela.

La Doctrina Monroe sirvió, entre otras cosas, para expulsar cañoneras británicas y alemanas de Venezuela en 1902-1903 que, como Rusia y China hoy, daban préstamos impagables a oligarquías corruptas para luego quedarse con la propiedad de los recursos del país, pero lo cierto es que hasta el neo-colonialismo ruso-chino actual, Estados Unidos había pasado de América Latina desde el fin de la Guerra Fría, cosa que le reprocharon los presidentes latinoamericanos a Obama en la VCumbredePresidentesdeLasAméricas, con un Chávez pescueceando que le decía: "I want to be your friend".

Aparte de desconocer todo lo anterior, tampoco conocen la doctrinaRoldós, que la OEA toma del Pacto Andino, firmada por todos, por la que se comprometen a intervenir en la región ante una violación flagrante de los derechos humanos en uno de los estados miembros (punto 3). Lo cual nos lleva a lo siguiente.

Caso Venezuela

Ya sé que el neo-comunismo ibérico y sus cómicos mamporreros, esos millonarios, les cuentan a ustedes otra cosa, pero la crisis venezolana actual viene de que el régimen de Maduro creara un congreso constituyente paralelo, declarado ilegítimo por la Asamblea Nacional (o parlamento), que legisló para que el régimen pudiera hacer unas elecciones presidenciales a su medida. Ante eso y con buena parte de los líderes opositores represaliados (haycasi 1.000presospolíticos) o exiliados, cuajan los abstencionarios y vota muy poca gente, igual ni el 20 por ciento, cosa que saben los militares al ser custodios de las urnas. Maduro se declara vencedor con unos datos que no se cree nadie y, cuando toma posesión, la Asamblea Nacional lo declara "usurpador" y nombra a Guaidó presidente encargado, según la Constitución (de Chávez), que se juramenta en un cabildo abierto (una institución muy española) expresión primigenia del sujeto constituyente venezolano.

A la hambruna, la represión, las penurias y los cuatro millones de refugiados, esos que no gustan a la "izquierda" española porque, con ellos, no puede aumentar su red clientelar a costa de la realidad nacional española, se une el levantamiento popular al grito de "¡Libertad, libertad!", dando un ejemplo de libertad política colectiva y de democracia al mundo; mientras, en España, Buenafuente, gracias a Movistar, se burla vilmente de Guaidó, político al que anteriormente habíantiroteado en la represión de las manifestaciones de 2017.

Colapso y más propaganda

Una cosa es hacer chistes, mesianismo político o ganar un debate y otra muy distinta gestionar sistema complejos, y el colapso del sistema económico venezolano, en contra de lo que les dice la propaganda neo-comunista, no viene de ahora, del último conflicto político, sino de un orden disfuncional llevado a sus límites y que ya analizamos a principios del 2018 en Venezuelaysucambiodeciclogeneracional donde advertimos del desastre por venir; dicha disfuncionalidad sistémica es tal, que ha obligado a Rusia a enviar técnicos a reparar los sistemas de defensa aérea y eldestrozoenlafábricadeKalashnikov.

Los colapsos eléctricos y de producción petrolera (hoy por debajo de 1Mbd) no son nuevos aunque sí más graves y están en la lógica de una disfuncionalidad sistémica extrema, tal y como ocurrió en la Unión Soviética antes de su caída (siguiente gráfica), solo que, al alargarse el cambio de orden por el imperialismo ruso-chino, la producción petrolera ha caído otro 30%. El caso del petróleo tiene el agravante de que están destruyendo, por sobre explotación, los yacimientos más productivos, como ya ocurriera en el Cáucaso y el Caspio.

Todo esto se supone que lo sabe Putin, como también que un país que ingresó unos 22.000 MM de dólares (menos de 3/4 del déficit público de España en 2018) en 2016 (siguiente gráfica) y que debe ir ya por la mitad, no le podrá pagar nunca las inversiones rusas. "Ah, pero es que ahora se lo quita al comercializar Rusia el petróleo venezolano"; pues peor: mientras menos dinero entre, menos producirán, aparte que la hambruna va a ser de proporciones comunistasgracias a "Putin el sanguinario" por creer que mantendrá el "triángulo de los chándals" y que perderá todo el mercado latinoamericano como aquí hay quien ya no compra productos chinos por su imperialismo mercantilista.

Neocolonialismo ruso-chino

El régimen venezolano se mantiene y no hay acuerdo de cambio por la esperanza que el apoyo ruso y chino da a sus filas, de modo que Putin tiene la llave para evitar una tragedia descomunal allí, máxime cuando el parlamento legítimo le ha hecho un puente de plata al madurismo,. Entonces, si vistas las cifras no hay negocio, ¿por qué permiten ese desastre humanitario? ¿Es que acaso Rusia y China están gobernadas por genocidas? Puede ser.

Vamos a ver, ¿qué tiene Latinoamérica que afecte a China y Rusia? Pues mano de obra, que es lo que tiene en abundancia China que, aunque va a la super tecnología tras depredar a Occidente, necesita emplear a su gente, y materias primas que compiten con las rusas. ¿De verdad ven visos de éxito geopolítico con ese modelo de relaciones con América Latina, produciendo genocidios para quitarse competidores y/o depredando países? ¿Piensan usar a los neocomunistas de casoplón, en España y América Latina, como agentes de cambio a semejanza de lo que hace el islam con los socialdemócratas en su expansión exterior? ¿Qué tajada sacarán de ambos los globalistas?

Racionalidad y esperanza

No creo que Rusia, que se dice cristiana, quiera resignarse a ser proveedor de materias primas y quedar en el mundo como el arsenal de genocidas. Tampoco pienso que el madurismo crea que pueda sobrevivir al desastre si no negocia aprovechando la oportunidad que tiene, así que esperemos que reine la racionalidad y la concordia y, aprovechando el puente de plata que tienen, encaucen el país hacia un Estado de Derecho, requisito indispensable para tener una capacidad de producción de petróleo como la canadiense, en la que, por qué no, empresas rusas podríanproducirunaparteimportantedelpetróleo y otros minerales. ¿O es que prefieren que sean los productores de fracking estadounidenses quienes se forren con esa estrategia psicótica?

Parece mentira que Putin, que perdió familia por hambrunas comunistas y que presume de cristianismo, actúe así, pero ese parece ser, salvo racionalidad, el nivel de violencia masiva de su estrategia para la América Latina, una depredación criminal que nos afecta a todos y donde Venezuela es el canario en la mina de este choque de civilizaciones en que estamos metidos, así que su caso hay que seguirlo con detenimiento pues nos dice muchísimo de los principales actores globales y del nuevo orden mundial que se está conformando.