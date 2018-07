Así se fabrica un timo chino para vender un producto falso en Facebook

Seguro que te has cruzado en tu Facebook con ofertas imposibles y productos curiosos a un precio irrisorio. Anuncios que utilizan grafismos, vídeos interesantes y muy virales para intentar venderte artículos atractivos a un precio entre la oferta imposible y la baja temeraria.

Son las nuevas gangas chinas. Productos virales que parecen muy útiles pero que luego no valen para nada. Muchos de ellos son falsas copias de artículos exitosos a precios irrisorios. Otros directamente no existen y solo buscan que aflojes la tarjeta. Normalmente muy poca cantidad para que no te sientas estafado: 'Total, por 20€ me echo unas risas con la falsificación.'

El anuncio. Ganar tu atención

Navegas por tu Facebook y te cruzas con un anuncio similar a este. Publicidad sugerida conforme a tu historial de búsquedas, intereses y datos cruzados con Google y Amazon. No falla, en este caso yo había mostrado interés por un smartwacth desde hace tiempo, concretamente por el Gear S3 de Samsung y hoy me ha aparecido el anuncio de este reloj, un Radiance A3 de una marca china desconocida:

El dato es importante porque la publicidad te ofrece un reloj similar (idéntico) al de Samsung (300€) pero por tan solo 42€. Aspecto similar, características similares y calidades similares a lo que has ido buscando durante algún tiempo. Una oferta imposible de rechazar. o Por lo menos de profundizar.

El vídeo. Un montaje perfecto

El anuncio tiene un vídeo maravilloso que cuenta todas las características del producto con una producción inmemorable y en los tiempos y ritmos que exige las características del timeline de Facebook. Música pegadiza y datos muy concretos... ¿Qué puede salir mal?

La primera prueba de la estafa: El reloj no es que sea parecido a lo que buscas es que es absolutamente idéntico porque han robado las imágenes del original, el Gear S3 de Samsung. El vídeo utiliza recursos de la multinacional coreana para fabricar un producto que, probablemente, no exista o no admita unas fotos creíbles a esa distancia. Ni falta que hacen si pagas los 42€.

Si no conoces el reloj original es muy probable que piques y pases a la segunda fase del timo. Todo esto Facebook lo permite a pesar de las recientes medidas tomadas contra el Scam. El anuncio lleva casi 10 días en la plataforma.

La web falsa

Tras la captación de tu atención el anuncio te lleva a una web para que confirmes las características del reloj y efectúes la compra. Seguimos con fotos, grafismos y plantilla web muy cuidada, nada que ver con una oferta de pacotilla de rastrillo chino. Hasta tienen pasarela de pago, Pay-Pal y política de devoluciones.

La segunda prueba de la estafa: Basta un par de búsquedas para comprobar que aquella web no se sostiene. Si acudimos al equipo responsable de la tienda, el 'About us' de la empresa Nancy, y hacemos una búsqueda inversa de la foto nos encontramos que en realidad corresponde a la empresa Leadspace, una tecnológica afincada en San Francisco. Aquí la foto original.

No solo eso, como era de esperar roban todo el material gráfico para hacer la web creíble. Todas las fotos de la web son imágenes que aparecen en la web oficial de Samsung, en artículos de reseñas o en vídeos de Youtubers. La empresa Nancy no tiene 400 empleados y es muy probable que ni exista.

Cuando la Web queda expuesta o cuando otro quiere participar de la misma estafa simplemente cambian el dominio y copian todos los archivos para inventarse otra tienda que venda el mismo falso producto. Vuelta a empezar: diseño de anuncios, promoción en Facebook...

La prueba:

Comentarios y clientes satisfechos

Pero ningún timo funciona si no es capaz de mostrar un historial de clientes satisfechos. La palabra de un comprador contento vale más que mil vídeos o fotos falsas. Sobre todo para comprobar que otras personas han conseguido el supuesto chollo.

Para ello estos anuncios tienen una tira de comentarios sospechosamente agradecidos al producto (ni una crítica). Cuentas fabricadas especialmente para la ocasión que usan fotos robadas de la red del Samsung Gear S3 para apropiárselas y parecer un cliente con el reloj barato en casa.

Nosotros comentamos varias veces en el anuncio indicando la estafa y el uso de grafismos oficiales de Samsung esperando que en algún momento moderen y desaparezcan los comentarios.

Herramientas para evitar el fraude

La mejor manera de protegerse de este tipo de timos es acudir a la experiencia ajena. Una estafa de este tipo no dura más de 10 días y los testimonios de otros usuarios y bots ayudan a catalogar y auditar este tipo de tiendas online.

Compra solo en webs de absoluta confianza.

Comprueba que el producto existe y se vende en otras tiendas.

Comprueba con búsquedas inversas que el material gráfico no corresponde a otro artículo similar o mejor.

Busca comentarios del producto fuera de la web de compra o de los anuncios publicados por la marca. Investiga opiniones de consumidores en tus redes sociales. Si no encuentras nada, desconfía.

La página web www.scamadviser.com es una herramienta que analiza este tipo de webs basada en la información del dominio y otras transacciones y ofrece evidencias suficientes para tomar una decisión y calibrar la reputación de la tienda Online.

Una vez has comprobado que el anuncio es una estafa denuncia en la red social correspondiente todas las publicaciones promocionadas. Para ello basta con acudir a la página de la tienda y acceder a 'Información y Anuncios'. Allí aparecen todos los anuncios activos en ese momento.