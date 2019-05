Juego de tronos responde a la polémica por el gazapo del café de Daenerys

En el terreno de ficción estas semanas son de Juego de tronos -con permiso, eso sí, del gran estreno de Vengadores: Endgame-. Y es que HBO se encuentra en plena emisión de la última y octava temporada de la adaptación televisiva de la saga literaria de George R.R Martín.

Si la semana pasada, la oscuridad de la imagen centró buena parte de la conversación sobre Juego de tronos, el último capítulo emitido este domingo, el tema central fue el gazapo de la serie en el que aparecía un café de Sturbucks frente a Daenerys.

Sin duda, el equipo de rodaje pasó por alto lo que ya se considera como uno de los grandes errores de la serie. Y claro, ante tanto revuelo, Juego de tronos ya ha dado sus explicaciones.

Primero, llegó un tuit de la cuenta oficial de la ficción en el que especificaba que no era un café, sino un té de hierbas lo que Daenerys se había pedido.

News from Winterfell.The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl