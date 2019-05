El gazapo (y sin spoiler) del último capítulo de Juego de Tronos del que todo el mundo habla

En el terreno de ficción estas semanas son de Juego de Tronos -con permiso, eso sí, del gran estreno de Vengadores: Endgame-. Y es que HBO se encuentra en plena emisión de la última y octava temporada de la adaptación televisiva de la saga literaria de George R.R Martín.

Dado que los capítulos se emiten el domingo, a principios de cada semana, Juego de Tronos monopoliza gran parte de la conversación en redes, ya sea comentando lo sucedido, mediante memes o a través de alguna anécdota en particular.

Y si no has visto el episodio, relax, aquí no hay ningún gran spoiler:

Hace unos días, todo se centraba en la oscuridad del 8X03 de Juego de Tronos. Ahora, la historia es otra y lo cierto es que no deja muy bien parada a la serie. Y es que en una escena se puede ver como Daenerys aparece mirando a Jon Nieve detrás de una mesa en la que hay... un café para llevar.

Parece que en el episodio de ayer de juego de tronos hacía tanto frio que Daenerys se pasó por starbucks a comprar un café.Pero quién demonios revisa los episodios de esta serie antes de que se emitan??? pic.twitter.com/DXNZKzAesk 6 de mayo de 2019