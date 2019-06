La FAPE denuncia los "comportamientos agresivos" de Vox contra los periodistas

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha manifestado este lunes su "profunda preocupación" por la "campaña de acoso" emprendida por Vox contra los periodistas, que se ha traducido en comportamientos agresivos para impedir entrevistas a sus dirigentes, vetos para acceder a sus ruedas de prensa y amenazas de cierre de medios.

La decisión de la organización se ha producido una semana después de que un reportero de Mediaset, llamado David Moreno, fuera agarrado del brazo por una persona relacionada con el partido -como se aprecia en el vídeo-, en un momento en el que había abordado por la calle a Rocío Monasterio.

El periodista se dirigió a la política en los siguientes términos: "¿Dónde están esos documentos en los que se habla de zoofilia (en los libros de texto de la Comunidad de Madrid) y todas esas cosas?", dijo. A continuación, un hombre con una camiseta blanca le cogió del brazo y le apartó bruscamente del lugar.

La Junta Directiva de la FAPE ha instado a Vox a que ponga fin al acoso a los periodistas y a los medios de comunicación; y a que apueste por una política de transparencia que incluya la libertad de crítica aunque ésta no sea de su agrado. "Discriminar a los periodistas en función de si lo que publican es o no de su agrado no tiene cabida en una democracia" y "supone una clara vulneración de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de información", ha incidido.

La Federación también ha expresado su oposición a las advertencias realizadas desde el partido, relacionadas con la clausura de medios de comunicación. En este sentido, hay que recordar que el vicepresidente de la formación, Víctor González, amenazó hace unas semanas con tomar medidas contra las televisiones que emiten dentro del espectro público radioeléctrico y realizan frecuentemente ataques "contra la unidad de España" y cuestionan los símbolos del país. En concreto, hizo referencia a La Sexta.

Poco después, el líder de la formación, Santiago Abascal, salió al paso de estas declaraciones y aseguró que los únicos medios de comunicación que Vox tiene pensado cerrar son las televisiones públicas.

Vetos en WhatsApp

Por otra parte, la FAPE ha expresado su rechazo a la exclusión de determinados profesionales de la información del grupo de WhatsApp a través del que el partido realiza sus convocatorias a la prensa.

En un comunicado, la organización ha reiterado que en una democracia la función de los medios de comunicación reside en dar a conocer a los ciudadanos libremente, y según sus respectivos criterios editoriales, cuantos acontecimientos suceden en el país y en especial los que protagonizan o afectan a los representantes públicos por la importancia que tienen sus decisiones en la vida de los ciudadanos.

"Tratar de cercenar esta función mediante vetos y amenazas vulnera derechos fundamentales, impide el examen a fondo de la actividad y la inactividad de los representantes elegidos por los ciudadanos, obstaculiza el libre intercambio de ideas y hurta a la opinión pública información imprescindible para la toma de decisiones", ha añadido.