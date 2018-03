Google anuncia una nueva función: un administrador de suscripciones de periódicos

Los usuarios de cuentas de Google podrán acceder próximamente a una nueva función que les permitirá administrar todas sus sucripciones a la prensa digital desde su cuenta personal y contratar, renovar o dar de baja sus servicios. La herramienta se llama Suscribe with Google y, entre otras cosas, centralizará en un módulo especial, dentro del buscador, las informaciones publicadas por los medios de comunicación a los que los usuarios estén abonados.

Esto último permitirá a los suscriptores obtener de una forma más fácil las noticias de los medios en los que ha depositado su confianza. Por ende, también perjudicará a las webs con información menos fiable, algo a tener en cuenta en un período en el que las principales autoridades de ambos lados del Atlántico luchan para detener el fenómeno de las fake news.

El desarrollo de esta nueva herramienta se enmarca dentro del proyecto Google Digital News Initiative, con el que la empresa ya ha comprometido inversiones de 150 millones de euros en diversos medios de comunicación digitales para realizar proyectos que les ayuden a crecer y a mejorar sus posibilidades tecnológicas.

En un momento en el que una parte de los medios digitales ofrece contenidos de pago, Suscribe with Google pretende ayudar a que los usuarios gestionen de una forma más sencilla, desde 'su cuenta de Gmail' todos los servicios que tienen contratados con los medios de comunicación.

Con esta función, tendrán la posibilidad de administrar contraseñas, contratar los productos, realizar los pagos periódicos o gestionar sus bajas. Un total de 60 empresas periodísticas de 18 países han colaborado en su desarrollo desde el pasado octubre, soostiene su desarrollador.

Próximamente, se pondrá en marcha en cabeceras como Le Figaro, Financial Times, La Nación, The New York Times, Le Parisien, Reforma, la Republica, The Telegraph, Les Échos y Washington Post. De momento, no hay ningún medio español implicado en el proyecto.