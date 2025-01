Von der Leyen alerta del ‘abismo arancelario’ de Trump pero abre la puerta al diálogo comercial

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lanzado una firme advertencia sobre los riesgos de una escalada en la política arancelaria tras la reciente toma de posesión de Donald Trump, quien ha reiterado su intención de endurecer las condiciones comerciales con la Unión Europea. Desde el Foro Económico de Davos, en Suiza, Von der Leyen calificó de “carrera global hacia el abismo” cualquier iniciativa que fomente la fragmentación económica global, al tiempo que tendió la mano a Estados Unidos para entablar un diálogo.



“Debemos evitar caer en una espiral que no beneficie a nadie. Hay demasiado en juego para ambas partes”, afirmó la líder alemana, en un mensaje claramente dirigido a la administración estadounidense. El discurso de Von der Leyen llega en un momento crítico, con Estados Unidos materializando su salida del Acuerdo de París, un pacto global que la presidenta comunitaria describió como “la mejor esperanza de la humanidad” frente a la crisis climática.



La jefa del Ejecutivo europeo subrayó que la relación transatlántica sigue siendo fundamental para la economía global. Con cifras contundentes, recordó que las empresas europeas generan 3,5 millones de empleos en territorio estadounidense, mientras que otro millón depende directamente del comercio bilateral con la UE. “Nuestro comercio representa el 30% del intercambio mundial y no hay economías tan integradas como la europea y la estadounidense”, explicó Von der Leyen.



A pesar de las diferencias, Von der Leyen aseguró que Europa está dispuesta a colaborar en áreas estratégicas como la transición energética, las tecnologías limpias o la modernización de la infraestructura digital. “Si hay beneficios mutuos a la vista, Europa está abierta a los negocios”, añadió.

El impacto global de los aranceles

El mensaje de Von der Leyen también abordó el uso creciente de herramientas económicas como los aranceles y los controles a las exportaciones, los cuales consideró perjudiciales para la economía global. En este contexto, advirtió que Europa ha entrado en una “nueva era de dura competencia geoestratégica”, donde la intensificación de estas medidas puede agravar las tensiones internacionales.



La líder europea insistió en que “a nadie le interesa romper los lazos de la economía mundial”, abogando por actualizar las reglas del comercio internacional para adaptarlas a los desafíos del siglo XXI, como el cambio climático y la digitalización. Este enfoque, según Von der Leyen, debe estar basado en la construcción de alianzas más allá de los bloques tradicionales, fomentando la cooperación con actores globales que compartan intereses comunes.



La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, formalizada por Trump al inicio de su segundo mandato, marcó otro punto de tensión en el discurso de Von der Leyen. La presidenta describió el pacto climático como una herramienta clave para frenar el calentamiento global, recordando que fenómenos extremos como olas de calor, inundaciones, incendios forestales y huracanes afectan a todos los continentes, sin excepción. “El cambio climático no entiende de fronteras. No estamos en una carrera unos contra otros, sino en una carrera contra el tiempo”, sentenció.



El discurso de Davos cerró con un mensaje claro para la administración Trump y, por extensión, al resto del mundo: Europa no retrocederá en la defensa de sus principios, pero está abierta a explorar nuevas oportunidades de colaboración. Von der Leyen llamó a no dar “nada por sentado” en un escenario global cambiante, asegurando que Bruselas trabajará tanto con socios tradicionales como con nuevos actores para fomentar la estabilidad económica y abordar los desafíos comunes.

Trudeau promete una respuesta "rápida" y "contundente" si Trump impone aranceles a Canadá

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha adelantado que su Gobierno responderá de manera "rápida" y "contundente" a Estados Unidos en caso de que el nuevo presidente estadounidense cumpla su amenaza e imponga aranceles del 25% a las importaciones canadienses.



El primer ministro canadiense confía en tener buenas relaciones con el país vecino, pero al mismo tiempo ha advertido de que no se quedará de brazos cruzados si Trump castiga el comercio. En este sentido, ha señalado que la "era dorada" que el dirigente republicano vaticina para Estados Unidos depende también de la entrada de productos canadienses como el petróleo y otros recursos naturales.



"Estamos preparados para cualquier escenario", ha subrayado Trudeau, a quien Trump se ha referido en estas últimas semanas de manera despectiva como "gobernador" para sugerir incluso que Canadá debería formar parte de Estados Unidos como el estado número 51.