Un congresista asegura que EEUU oculta información sobre actividad extraterrestre en las profundidades del mar

El congresista estadounidense Tim Burchett señaló que presuntamente hay un objeto no identificado que se mueve debajo del océano a cientos de kilómetros por hora, y que se trata de un caso documentado por las Fuerzas Armadas.



"Me dicen que algo se mueve a cientos de kilómetros por hora bajo el agua, tan grande como un campo de fútbol", señaló el legislador representante en Washington por el estado de Tennessee durante una entrevista con el excongresista por Florida Matt Gaetz en una plataforma conservadora, de la que este viernes hace eco el canal CBS.



Burchett, quien ya en el pasado ha señalado que el Gobierno de EEUU esconde evidencia de vida extraterrestre, dijo que la información se la dio un almirante, al que no identificó, y que el caso está documentado.



Señaló que la población estadounidense no debería estar preocupada, porque con sus capacidades esta presunta civilización extraterrestre ya hubiera atacado. "Quiero decir, con esas capacidades, nos habrían asado hace mucho tiempo", precisó.



El Pentágono publicó en marzo de 2024 un informe en el que afirmaba que no tenía pruebas de la existencia de ovnis y señaló que muchos avistamientos misteriosos resultaron ser globos meteorológicos, aviones espías, satélites y otras actividades normales.