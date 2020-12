Los líderes de la UE dan luz verde al acuerdo con Hungría y Polonia y desbloquean el fondo de recuperación

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han dado este jueves su visto bueno al acuerdo alcanzado con Hungría y Polonia para que levanten su veto al presupuesto comunitario y el fondo de recuperación, desbloqueando así los 1,8 billones de euros en ayudas para los próximos años.

"Acuerdo sobre el paquete presupuestario y el fondo de recuperación. Ahora podemos empezar a aplicarlo y a reconstruir nuestras economías", ha anunciado el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, en un mensaje que ha compartido en la red social Twitter pero en el que no ha dado más detalles.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEUNow we can start with the implementation and build back our economies. Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO