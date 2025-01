Al menos diez personas heridas en un tiroteo fuera de un club nocturno en Nueva York

Al menos 10 personas resultaron heridas en un tiroteo masivo ocurrido anoche en las inmediaciones de un club nocturno en el barrio neoyorquino de Queens, informaron fuentes del Departamento de Policía de Nueva York. El tiroteo se inició cerca del club nocturno Amazura poco antes de las 23.20 hora local, según la Policía y otras fuentes consultadas por el diario 'The New York Post'.



Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona, incluido el Hospital Judío de Long Island y el Centro Médico Infantil Cohen, según las fuentes. Ninguna de las víctimas se encuentra en estado crítico y se espera que todas sobrevivan, según el Departamento de Policía de Nueva York, que no ha concretado las causas que provocaron el suceso.

Fuentes familiarizadas con la investigación dijeron que en el momento del tiroteo se estaba celebrando una fiesta privada en el interior del club, según el medio local 'amNY'. Al parecer, el evento era en honor a un conocido pandillero de la comunidad asesinado en octubre pasado, cuyo cumpleaños coincidía con el día de Año Nuevo.



Según fuentes policiales, cuando unas 80 personas se reunieron frente al Amazura esperando para entrar en la noche del miércoles, dos o tres hombres que caminaban por la calle se acercaron y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la multitud, agrega el medio neoyorquino.