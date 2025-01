Confusión en torno a la explosión de un Tesla a las puertas del Trump Hotel de Las Vegas

Las autoridades estadounidenses investigan la explosión este miércoles de un vehículo de Tesla frente al Trump Hotel de Las Vegas (EEUU). Las imágenes muestran una gran explosión de fuego, donde también se aprecian fuegos artificiales. Según informa la cadena ABC News, se está investigando como un posible acto terrorista, un hecho que ocurre poco después de otro atentado en Nueva Orleans que ha dejado 15 víctimas mortales.

En la explosión, ocurrida a las 8.40 hora local (16-40 GMT), murió el conductor del vehículo y siete personas resultaron heridas. En las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad se observa como, una de ellas, se encontraba a escasos centímetros del vehículo, esperando con una maleta.

Un cybertruck de Tesla explotando en la puerta del hotel Trump de Las Vegas... esto si es un giro de guión inesperado pic.twitter.com/ZtAWSKY0ev — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) January 1, 2025

El vehículo en cuestión, un Cybertruck de Tesla, había aparcado en la zona de 'valet' del hotel y acto seguido salió disparado por los aires sin que se conozcan aún las causas. Una fuente citada por ABC News indicó que el coche llevaba en su interior "una carga de morteros tipo fuegos artificiales".

A primera hora de este jueves, la Policía de Las Vegas ha informado de que el vehículo iba cargado de cilindros de gas, cilindros de combustible para camping y morteros de pirotecnia de alto calibre. Además, fue alquilado en Colorado y llegó a Las Vegas sobre las 7.30 horas de este miércoles, la mañana de Año Nuevo.

Los investigadores se centran ahora en determinar si el conductor tenía intención de provocar una explosión y el posible motivo. Hasta determinar la causa de la explosión, las autoridades consideran la hipótesis de un posible acto terrorista.

New footage shows the Tesla Cybertruck exploding at the entrance of the Trump Hotel in Las Vegas. WATCH pic.twitter.com/GAnY4DATYp — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 1, 2025

Elon Musk: "Los malvados eligieron el vehículo equivocado"

Por su parte, el fundador de Tesla y ahora mano derecha de Donald Trump, ha reaccionado asegurando que "los malvados imbéciles eligieron el vehículo equivocado para un ataque terrorista". "El Cybertruck contuvo la explosión y la dirigió hacia arriba. Ni siquiera las puertas de cristal del vestíbulo estaban rotas", ha defendido.

"Ahora hemos confirmado que la explosión fue causada por fuegos artificiales de gran tamaño y/o una bomba transportada en la parte trasera del Cybertruck alquilado y no está relacionada con el vehículo en sí. Toda la telemetría del vehículo era positiva en el momento de la explosión", ha escrito.

The whole Tesla senior team is investigating this matter right now.



Will post more information as soon as we learn anything.



We’ve never seen anything like this. https://t.co/MpmICGvLXf — Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025

The evil knuckleheads picked the wrong vehicle for a terrorist attack. Cybertruck actually contained the explosion and directed the blast upwards.



Not even the glass doors of the lobby were broken. https://t.co/9vj1JdcRZV — Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2025

Atentado terrorista en Nueva Orleans en Año Nuevo

El suceso de Las Vegas ocurrió horas después de que un sujeto matara a por lo menos 15 personas e hiriera a más de tres decenas en un atentado en Nueva Orleans, cuando atropelló con su vehículo a una multitud que celebraba el Año Nuevo y, posteriormente, salió de su coche disparando a la multitud con un arma. El suceso también está siendo investigado.

IMAGEN: La calle Bourbon, en Orleans, donde se produjo el atentado en Año Nuevo. EFE