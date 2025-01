Un petrolero ruso cargado de crudo, a la deriva en el Cantábrico tras sufrir una avería

Un petrolero ruso se ha averiado y ha acabado por quedarse a la deriva en el Golfo de Vizcaya, con el riesgo ambiental que eso supone. El Unity —nombre de la embarcación— perdió la propulsión el 23 de enero durante una tormenta. No se trata de la primera incidencia de la flota de Moscú en los últimos meses, ya que en el mar Báltico y otras aguas se han registrado numerosos casos.

El petrolero partió el 16 de enero del puerto de Primorsk, el segundo más grande de Rusia, con rumbo a Mangalore (India) donde debía entregar el petróleo. El Unity es un Aframax de 16 años, un tipo de petrolero de entre 80.000 y 120.000 toneladas de peso muerto, de 245,07 metros de largo y 42 metros de ancho, según MarineTraffic.com. Se cree que el barco, uno de los muchos que Rusia utiliza para evadir las sanciones internacionales en el transporte de petróleo.

Es probable que se haya roto una bomba ambiental en medio de un fuerte vendaval en una de las aguas del Atlántico, aunque por el momento se desconocen los datos por falta de información oficial por parte del Gobierno de Rusia. Similar fue el caso de principios de enero del pertrolero El Eventín, de 19 años de antigüedad, que cargaba unas 100.000 toneladas de petróleo ruso a bordo, se averió y fue remolcado al puerto alemán de Sassnitz.

La base de datos de envío Equasis muestra que el buque es propiedad de Argo Tanker Group, con sede en Moscú, que adquirió el barco en septiembre del año pasado.

La flota oscura rusa sigue operando con total impunidad

Este enero de 2025, el director ejecutivo de Frontline, líder mundial en el transporte marítimo internacional de petróleo crudo y productos refinados, Lars Barstad, ha lanzado una dura advertencia sobre los crecientes peligros que plantea la flota oscura, el conjunto de buques no regulados que eluden las normas marítimas para transportar petróleo desde países sancionados no solamente Rusia, sino también Irán o Venezuela. Barstad acusó a la OMI de las Naciones Unidas de estar "dormida al volante" y de no hacer cumplir normas críticas de seguridad y medioambientales, lo que aumenta los temores de un desastre inminente que afecte a estos buques.

Según la Escuela de Economía de Kiev, los ingresos opacos promediaron 16.400 millones de dólares mensuales durante los primeros 11 meses de 2024, un 5% más que en el mismo período de 2023. Estos ingresos adicionales financian la producción de armas y otros bienes para el ejército ruso, manteniendo la estabilidad económica y respaldando el valor del rublo frente a otras monedas. La suplantación del sistema de seguimiento AIS, la pintura sobre los números y nombres de los barcos en la OMI y el 'cambio de bandera' son sólo algunos de los trucos de la industria para evadir las sanciones. Son algunas de las prácticas engañosas de navegación utilizadas para evadir las sanciones, con especial atención a Rusia, Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria, y que se mueven al sur de Canarias y África occidental.