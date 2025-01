La flota oscura rusa sigue operando con total impunidad en aguas canarias

A menos que se tomen medidas, una región de millones de personas que depende del turismo, el comercio marítimo y la pesca, y que es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, quedará esperando lo peor. Es lo que pasará en Canarias: a pesar de las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI), la flota opaca rusa, operada por marcas blancas de banderas de conveniencia, sigue empleando Canarias para burlar las restricciones comerciales de operar en la UE.

Y es que no es solamente la cuestión de la biodiversidad de Canarias, Gibraltar, Ceuta y Melilla, territorios que no escapan de este operativo ruso, es que si hay un accidente con la flota rusa se pueden generar problemas con la industria pesquera española en África que se dedica al jurel, pulpo, calamar, langosta o sardinas de mercados adyacentes de la costa del Sáhara Occidental y Mauritania.

Este enero de 2025, el director ejecutivo de Frontline, líder mundial en el transporte marítimo internacional de petróleo crudo y productos refinados, Lars Barstad, ha lanzado una dura advertencia sobre los crecientes peligros que plantea la flota oscura, el conjunto de buques no regulados que eluden las normas marítimas para transportar petróleo desde países sancionados no solamente Rusia, sino también Irán o Venezuela. Barstad acusó a la OMI de las Naciones Unidas de estar "dormida al volante" y de no hacer cumplir normas críticas de seguridad y medioambientales, lo que aumenta los temores de un desastre inminente que afecte a estos buques.

Los 'trucos' de la industria opaca

Según la Escuela de Economía de Kiev, los ingresos opacos promediaron 16.400 millones de dólares mensuales durante los primeros 11 meses de 2024, un 5% más que en el mismo período de 2023. Estos ingresos adicionales financian la producción de armas y otros bienes para el ejército ruso, manteniendo la estabilidad económica y respaldando el valor del rublo frente a otras monedas. La suplantación del sistema de seguimiento AIS, la pintura sobre los números y nombres de los barcos en la OMI y el 'cambio de bandera' son sólo algunos de los trucos de la industria para evadir las sanciones. Son algunas de las prácticas engañosas de navegación utilizadas para evadir las sanciones, con especial atención a Rusia, Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria, y que se mueven al sur de Canarias y África occidental.

El Reino Unido ya sancionó a cuatro empresas vinculadas a 82 petroleros que se dedican al comercio de petróleo ruso. Radiating World Shipping Services LLC se encontraba entre las empresas señaladas y sancionadas por "apoyar la maquinaria de guerra". Según los documentos de Lloyds a los que ha tenido acceso Vozpópuli a empresa con sede en Dubai, junto con otra empresa sancionada relacionada, Voyages Shipping Services, ha acumulado una flota de alrededor de 26 petroleros antiguos desde 2022 para enviar petróleo ruso. Radiating World aparece como si sólo quedara con cuatro buques cisterna bajo gestión comercial, mientras que Star Voyages Shipping Services solo tiene uno de los seis buques cisterna restantes. Once días después de que el gobierno del Reino Unido sancionara a Radiating World Shipping Services, la compañía transfirió la gestión comercial y de buques de cuatro petroleros a One Moon Marine Services LLC. Otros barcos fueron transferidos a Alqutb Ashamali Marine Services y Breath Shipping Services durante noviembre, semanas antes de que se implementaran las sanciones.

En todos los casos, la compañía de buque único de propiedad registrada no cambió y los petroleros siguen llevando bandera de las Islas Cook, lo que indica que la propiedad efectiva sigue siendo la misma. La falta de propietario conocido es un sello distintivo de unos 530 petroleros que forman parte de la llamada "flota oscura" que transporta petróleo iraní, venezolano o ruso sancionado. Las complicadas capas de gestión y empresas operativas en constante cambio para evadir sanciones y ocultar el descubrimiento de la propiedad efectiva son una rutina para muchos de los operadores de barcos de la flota oscura que participan en el comercio ruso. Los buques petroleros administrados y operados por la flota de Radiating World Shipping Services ahora están distribuidos en seis compañías de gestión ISM independientes desde cuatro direcciones registradas en todo Dubai.

Un derrame de petróleo devastador

Los expertos en seguridad marítima dicen que este grupo heterogéneo de barcos que transportan petróleo con inspecciones mínimas significa que es sólo cuestión de tiempo antes de que ocurra un derrame potencialmente devastador. Mientras tanto, los armadores legales se preocupan por los riesgos para sus flotas debido a la gran cantidad de embarcaciones oscuras y sin seguro que pasan por vías navegables muy transitadas con sus transpondedores a menudo apagados. Esto hace que sean difíciles de detectar, por ejemplo, de noche o durante una tormenta, y aumenta el riesgo de colisión.

Detrás de la flota fantasma rusa se esconde una intrincada red de intermediarios, empresas pantalla y jurisdicciones de bandera de conveniencia que facilita el comercio ilícito de petróleo y otros bienes. Estas operaciones, caracterizadas por la opacidad y la complejidad, desafían los esfuerzos internacionales por imponer sanciones efectivas. La capacidad de Rusia para mantener el flujo de ingresos a través de estos canales clandestinos tiene implicaciones geopolíticas significativas, subrayando la necesidad de una mayor cooperación internacional para cerrar las brechas en el sistema financiero y comercial global.

Rusia está utilizando su flota fantasma para llevar a cabo una nueva forma de guerra en la zona gris. Esta estrategia implica el uso de buques comerciales para realizar misiones militares delicadas y mantener a flote su economía en declive. Al emplear petroleros más antiguos, a menudo de propietarios desconocidos y con la capacidad de manipular sus firmas electrónicas, Rusia ha creado una versión rudimentaria pero efectiva de una 'flota en existencia'. Aunque esta flota no puede ganar una batalla marítima decisiva, sí puede contrabandear petróleo y realizar actos de sabotaje. En el proceso, Rusia coacciona a los Estados miembros de la OTAN y sostiene su economía de guerra. Esta táctica permite a Moscú mantener su influencia y operar fuera de las restricciones impuestas por las sanciones internacionales.

La flota en la sombra está compuesta por petroleros viejos comprados de segunda mano, a menudo adquiridos por entidades no transparentes y domiciliadas en países que no aplican sanciones, como los Emiratos Árabes Unidos o las Islas Marshall. Estos buques enarbolan banderas de países como Gabón o las Islas Caimán. Algunos son propiedad de la compañía naviera estatal rusa Sovcomflot y ayudan a los exportadores de petróleo de Rusia a eludir el límite de 60 dólares por barril impuesto por los aliados de Ucrania. Según estimaciones de S&P Global y el Instituto de Economía de Kiev, la flota en la sombra cuenta con más de 400 barcos capaces de transportar petróleo o productos derivados del crudo, como combustible diésel y gasolina.

Aprovechar la ambigüedad

Las mutuas de seguros también se están preparando para un incidente que involucra a uno de los buques que operan sin seguro de responsabilidad e indemnización vigente, así como el Grupo Internacional de Mutuas de Seguros (AIM Mutual), que cubre la mayoría de los buques marítimos en todo el mundo. La flota de la sombra aprovecha al máximo la ambigüedad. Los barcos transportan petróleo, transportan carga y, si es necesario, reciben suministros y tripulación, con la ayuda de intermediarios y reparadores. También hay sospechas de otras explotaciones criminales en la misma zona marítima gris y del uso de las mismas tácticas de flota oscura.

Aunque estos barcos no ocultan sus escalas en terminales petroleras rusas, la identidad de sus propietarios suele ser incierta, así como las prácticas de seguridad y seguros de los buques. Benjamín Jensen, Investigador principal, Laboratorio de Futuros, Departamento de Defensa y Seguridad del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, territorios como Canarias se enfrentan a otros problemas relacionados, no menos urgentes, lo que distingue a esta flota es que transporta petróleo ruso y opera fuera de las jurisdicciones de los países del G7 que los sancionan. Hasta ahora, el Kremlin ha evitado hacer comentarios sobre la flota sombra. El límite de 60 dólares por barril tiene como objetivo limitar las ganancias de Rusia, manteniendo el flujo de petróleo hacia los mercados globales y evitando una crisis energética que aumentaría los precios de la gasolina y la inflación.

Este límite, vigente desde el 5 de diciembre de 2022, se aplica prohibiendo a proveedores de servicios, como aseguradoras y gestores de transporte marítimo, negociar con petróleo cuyo precio supere dicho umbral. La mayoría de estas empresas están ubicadas en países occidentales, lo que facilita la aplicación de sanciones. Esto se basa en los requisitos de la OMI de las Naciones Unidas, que exigen que los buques cuenten con un seguro respaldado por auditorías confiables. La flota sombra evade el límite de precio comprando barcos de segunda mano a través de entidades opacas ubicadas en lugares como los Emiratos Árabes Unidos, las Seychelles, India o Vietnam, que no participan en las sanciones. Los nuevos propietarios utilizan aseguradoras en Rusia u otros lugares no occidentales. Este eludir del límite ha aumentado el precio que Rusia obtiene por su petróleo, lo que ha permitido al país mantener sus ingresos por exportaciones petroleras.