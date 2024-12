La misteriosa misión del carguero ruso Ursa Major hundido en el Mediterráneo

Las autoridades de Rusia han denunciado que el buque carguero Ursa Major, hundido a comienzos de semana en el mar Mediterráneo y cuya tripulación tuvo que ser rescatada por Salvamento Martítimo y trasladada al puerto de Cartagena, sufrió un posible ataque terrorista. Así lo han manifestado desde Oboronlogistics, la corporación estatal de transporte y logística propiedad del Ministerio de Defensa de Rusia, según recoge TASS. "Oboronlogistics cree que el 23 de diciembre se llevó a cabo un ataque terrorista selectivo contra el barco", añaden las mismas fuentes a agencias estatales rusas. El suceso se saldó con dos víctimas mortales y, según testimonios de los supervivientes, en torno a las 13.30 horas se registraron tres explosiones consecutivas en el estribor de la popa, la parte derecha trasera de la embarcación, que provocó que el barco se escorara probablemente por la entrada de agua. El incidente se produjo cuando la embarcación navegaba entre las costas de España y Argelia. Catorce tripulantes fueron trasladados el lunes al puerto de Cartagena por Salvamento Marítimo para recibir atención médica. El buque, de quince años de antigüedad, había partido de San Petersburgo dos semanas atrás hacia el puerto de Vladivostok.

Para el periódico británico 'The Sun', el Ursa Major formaba parte de una misión secreta del presidente ruso, Vladímir Putin. El objetivo del viaje de la embarcación no es clara, pero fuentes de inteligencia ucranianas y españolas sugieren que se dirigía a Siria para retirar equipo de ese país tras la reciente caída del dictador sirio Bashar al Asad, añade el rotativo.



Los medios rusos afirman que el mercante -que se hundió tras una aparente explosión en la sala de máquinas- transportaba dos grúas portuarias y partes para la construcción de rompehielos.



'The Sun' indica que el Ursa Major había partido de San Petersburgo hace doce días y que navegó a través del mar del Norte y después por el canal de la Mancha.



El Ursa Major, de 142 metros de eslora y 23 de manga, era explotado por una filial de la compañía Oboronlogistika, designada por el Gobierno ruso como único prestador de servicios del Ministerio de Defensa de Rusia para el transporte de cargas a Crimea, el Ártico y el extremo oriente del país.