Israel elige para Eurovisión a una superviviente del ataque de Hamás del 7 de octubre

Israel ha elegido a la cantante Yuval Raphael, de 24 años, una de las supervivientes del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, como representante para el Festival de Eurovisión que celebrará el próximo mes de mayo en la ciudad suiza de Basilea.



Natural de la ciudad israelí de Raanana, Raphael se convirtió en la ganadora del concurso de talentos 'The Rising Star', donde también se elige la candidatura que representará al país en el concurso europeo. "¡No puedo explicar lo emocionada y preparada que estoy! Gracias por darme este gran honor y confiar en mí para representar a mi país en el gran escenario de Eurovisión en Suiza", celebró.



En una entrevista en la radio pública Kan, Raphael contó que pudo ser rescatada tras el ataque de Hamás al festival musical Supernova tras esconderse durante ocho horas en un refugio entre cadáveres. "Después del 7 de octubre me di cuenta de que la música me cura", expresó la artista.



La canción que Yuval Raphael llevará a Basilea será revelada por la emisora israelí Kan en las próximas semanas, según ha informado Eurovisión. En la anterior edición, Israel logró la quinta posición en el certamen con Eden Golan y su canción 'Hurricane', una candidatura que provocó polémica en la semana del festival y abucheos durante la actuación.