Las estimaciones británicas sobre las bajas norcoreanas en Ucrania se cifran en 4.000

La Inteligencia de Reino Unido han cifrado este viernes en "alrededor de 4.000" las bajas sufridas por el Ejército de Corea del Norte en el marco de su despliegue en la región rusa de Kursk, donde apoya a las Fuerzas Armadas de Rusia a hacer frente a la incursión lanzada en agosto de 2024 por las fuerzas ucranianas. "Del total, aproximadamente una cuarta parte han muerto en combate", ha señalado, antes de afirmar que esta cifra "equivale a más de un tercio de las cerca de 11.000 tropas norcoreanas desplegadas en la región de Kursk", según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social X. Así, ha manifestado que "la alta cifra de bajas norcoreanas en un periodo de tiempo tan corto ha deteriorado significativamente con casi total certeza su capacidad de llevar a cabo operaciones ofensivas en apoyo a los intentos rusos de expulsar a las fuerzas ucranianas de Kursk". En este sentido, ha hecho hincapié en que "pese a las significativas bajas en combate sufridas, las tropas norcoreanas solo han logrado avances tácticos en Kursk", al tiempo que han reiterado que "las tropas rusas y norcoreanas sufren con casi total certeza dificultades de interoperabilidad".

"Las dos fuerzas no comparten un lenguaje común y las tropas norcoreanas tienen con mucha probabilidad dificultades a la hora de integrarse en la estructura de mando y control de Rusia", ha zanjado Londres, una valoración ya expresada anteriormente.

El comunicado ha sido publicado apenas unas horas después de que el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur afirmara que "asume" que Pionyang "está acelerando los preparativos para adoptar medidas y despliegues adicionales en Kursk ante las múltiples bajas y la toma de prisioneros" por parte de las tropas ucranianas, cuatro meses después del inicio del envío de militares a Rusia.

Latest Defence intelligence update on the situation in Ukraine - 24 January 2025.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Idzs6a74bB #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/NQftcmX5fM