Entrevista a la portavoz de la Embajada de Israel en España: "Hamás no puede ser parte de la solución"

"Hay mucha incertidumbre por cómo saldrán los secuestrados". Tal Itzhakov, portavoz de la Embajada de Israel en España, habla de las condiciones en las que se encuentran los israelíes retenidos desde hace quince meses por Hamás, y que verán la luz -si el acuerdo del alto el fuego se implementa en su totalidad- en las próximas semanas: "Viven con poca comida, sin ver la luz del día, con amenazas psicológicas, amenazas físicas, abuso sexual...".

Itzhakov esboza cuál será el futuro inmediato tras el alto el fuego. Niega que Hamás pueda ser un interlocutor válido bajo ninguna circunstancia. Y por qué el acuerdo de paz ha sido posible ahora y no antes, tras una intensa guerra que se ha desarrollado principalmente en la Franja de Gaza, pero que ha sumido a toda la región en la inestabilidad.

¿En qué situación están las relaciones entre Israel y España? ¿Y los acuerdos de Abraham, llamados a estrechar lazos con el mundo árabe? ¿Cómo se va a recibir a los secuestrados tras quince meses de cautiverio? La portavoz de la Embajada de Israel responde a todas estas cuestiones en entrevista con Vozpópuli.

Pregunta. Estamos viendo imágenes de los primeros rehenes liberados por Hamás, tras 15 meses secuestrados. ¿En qué situación se encuentran, física y emocionalmente?

Respuesta. Bueno, el pasado sábado todo Israel contuvo el aliento. Y ver cómo salieron las tres mujeres, Romi, Doron y Emily... Nos alivió mucho verlas caminando. Es que hay mucha incertidumbre porque no sabemos las condiciones en las que han estado. Han pasado mucho tiempo debajo [en referencia a los túneles de Hamás] en condiciones inhumanas.

No puedo ni empezar a imaginar cómo es ser una mujer ahí dentro, casi sin comer, sin ver la luz del día; que me atiendan hombres que me quieren o violar o asesinar. Entendemos que trae muchas implicaciones tanto físicas como psicológicas. Y por eso en Israel los estamos esperando con un gran equipo de profesionales para atender todos esos aspectos.

Obviamente, ponemos mucho empeño en respetar la privacidad de las familias. Y vamos a hacer todo lo posible para poder abrazarlos, para recibirlos bien. Es nuestro compromiso poder devolver a todos los secuestrados a casa. Este sábado se van a liberar otras cuatro mujeres. Esperamos ver su condición.

P. ¿En qué situación han afrontado en el cautiverio?

R. Desafortunadamente nos estamos enfrentando con los peores terroristas de este mundo. Somos un país democrático que ahora tiene que negociar para poder traer a casa secuestrados inocentes, civiles israelíes que fueron secuestrados de sus camas, con sus pijamas. Un bebé que acaba de celebrar -no sé si llamarlo celebrar- dos años el último sábado, que fue secuestrado a la edad de nueve meses. Es algo que no se puede imaginar.

Y sobre esos secuestrados sabemos, en base a los testimonios de que fueron liberados en el último acuerdo en noviembre de 2023, que viven con poca comida, sin ver la luz del día, con amenazas psicológicas, amenazas físicas, abuso sexual... También se utiliza la parte sexual como arma de terrorismo.

Hamás ha publicado muchísimos vídeos de secuestrados para que veamos su situación emocional y física. Y es parte del terrorismo psicológico.

P. Hemos visto que a una de las liberadas, por ejemplo, le faltaban dos dedos.

R. Así es, así es. No sabemos en qué circunstancias los ha perdido ni qué ha ocurrido. Y supongo que hay mucho que no sabemos. También hay muchos secuestrados que aún no fueron liberados.

Para poder devolverlos a casa, y otra vez como parte de la negociación con una organización terrorista, estamos liberando a terroristas de las cárceles israelíes.

P. Están negociando la liberación de civiles a cambio de terroristas.

R. Estamos negociando en vidas humanas. El 7 de octubre, Hamás empezó una guerra en contra de Israel; se infiltra en el territorio israelí, asesina a más de 1.200 ciudadanos israelíes, secuestra a 251, como le dije, de sus camas. Perpetra la peor tragedia contra el pueblo judío en estos últimos años, en la vida moderna. Y eso es lo que hace el terrorismo.

No es algo racional, es algo que a mí también a veces me cuesta mucho procesar: ¿cómo estamos ni siquiera en esa situación, que tenemos que negociar en esta situación? Por un lado hay un bebé, de menos de nueve meses, que fue secuestrado de su casa; por el otro, terroristas con sangre en sus manos, algunos condenados a cadena perpetua como responsables de los ataques terroristas más grandes. Lo estamos haciendo porque no tenemos de otra. Es nuestro compromiso moral, como Estado de Israel.

Y el valor de la vida es un valor muy importante, tanto en la fe judía como en el Estado de Israel. Y en eso estamos, aunque estamos pagando precios muy, muy altos.

P. A partir de esta negociación, Hamás intenta vender a los suyos que todo esto ha sido un éxito para ellos; que esta guerra, que estos secuestros, que estos 1.200 asesinatos del 7 de octubre han conducido a la liberación de terroristas o de su gente.

R. Bueno, Hamás desde el 7 de octubre ha publicado todo lo que ha hecho, todas las barbaridades y secuestros y asesinatos. Lo ha publicado en redes sociales como si fuese un trofeo. Pero nuestro objetivo es poder tener a todos en casa y estamos comprometidos con eso.

Sí hubo un debate en Israel sobre las negociaciones. Todos los israelíes, sin excepción alguna, quieren traer a todos a casa, no hay duda. Pero hay diferencias en cómo o qué tipo de acuerdo hay que aceptar. Y de hecho, Hubo voces que dijeron que, con ese acuerdo, se podría dejar muchos secuestrados atrás [la liberación de los rehenes se hará de forma escalonada, en varias fases de un proceso]. Y también hay quien dice que estamos motivando el terrorismo.

Basta mirar atrás, el caso de Gilad Shalit [un soldado liberado en 2011 tras cinco años de cautiverio], que supuso la liberación de Yahya Sinwar [líder de Hamás que capitalizó los ataques del 7 de octubre]. Muchos de ellos [de los liberados] regresan al terrorismo después.

Somos conscientes de todas esas implicaciones y obviamente que hay que hablarlo. Israel es una sociedad democrática y hay lugar para múltiples voces, como tiene que ser. Pero sí, al final, la decisión del gobierno era aprobar lo que se puede con sus diferentes fases y garantizar que todos los secuestrados puedan regresar, incluso con precios tan altos.

P. Estamos hablando de la liberación de secuestrados y de terroristas, pero el acuerdo del alto el fuego va mucho más allá de esto y hay varias fases por cumplir.

R. En la primera fase está prevista la liberación de 33 secuestrados. Y, a partir de ahí, vamos a avanzar a la segunda fase y a la tercera. Los liberados en la primera fase los casos son más humanitarios. Los niños de la familia Vivas, por ejemplo, mujeres, gente mayor de 50 años, heridos, que tienen enfermedades...

P. ¿Por qué se ha podido llegar ahora a un acto de fuego y no antes?

R. Bueno, ese acuerdo estaba en la mesa y ya hace meses que estuvimos intentando llegar a otro acuerdo de liberación de secuestrados, con un alto el fuego con Hamás. Otra vez estamos negociando con una organización terrorista y Hamás fue el obstáculo a ese acuerdo. De hecho, también le lo dijeron altos rangos en Estados Unidos del gobierno anterior, como Blinken.

Estas últimas semanas han permitido que Israel lleve a cabo cambios en Oriente Próximo, como debilitar el eje chiita. Obviamente, agradecemos tanto al presidente anterior de Estados Unidos, Joe Biden, y al presidente actual, Donald Trump, por su ayuda en conseguir este acuerdo.

P. Hay analistas que coinciden precisamente en que la llegada de Trump ha sido determinante en este acto de fuego.

R. Yo creo que la negociación viene de muy largo. Y sí que ha sido en este momento, aunque hay varios componentes. Por empezar, obviamente, la ayuda de los facilitadores y también de los gobiernos de Estados Unidos. Pero, por otro lado, hemos creado también condiciones diferentes en esta última época. Hezbollah se ha debilitado muchísimo últimamente y hemos llegado al cese del fuego en el norte.

P. Hamás sigue incorporando gente a sus filas, como vemos en las imágenes que llegan. ¿Cuál cree que es el interlocutor válido en Gaza? ¿Hamás o la Autoridad Palestina?

R. Ahora estamos enfocados en poder traer a los secuestrados e implementar el acuerdo, por lo menos su primera fase, y ahí seguir negociando por la segunda fase. Lo que sí puedo decir es que no hay duda de que Hamás no puede ser, bajo ningún concepto, una solución, un interlocutor, o parte de lo que llamamos el día después. Se trata de una organización terrorista que, además del hecho de que ha cometido la peor masacre en la historia del pueblo judío desde el holocausto, sigue amenazando y dice que va a repetir la masacre del 7 de octubre una y otra vez.

En su carta fundacional aparece la destrucción de Israel. Y lo dicen en voz alta: “Vamos a destruir el Estado de Israel, vamos a eliminar el Estado de Israel”. Así que, en ese sentido, no cabe la menor duda que Hamás no pueda controlar Gaza y no vamos a permitir una amenaza así en nuestra frontera, o que se pueda repetir lo que pasó el 7 de octubre una vez más.

P. La guerra se ha desarrollado bajo fuertes críticas de una parte de la comunidad internacional, incluyendo acusaciones de genocidio.

R. ¿Cuáles son los hechos? Hamás, el día 7 de octubre, inicia una guerra que Israel no empezó y nunca ha querido empezar. No teníamos otra opción para poder liberar a nuestros secuestrados y para poder realmente neutralizar la amenaza en nuestra frontera. ¿Y en qué estamos? Si Hamás hubiera dicho el mismo día 7 de octubre “libero a los secuestrados, ya no represento una amenaza a Israel, rindo mis armas”, la guerra habría terminado hace muchísimo tiempo.

Hay una campaña de deslegitimación hacia Israel, un Estado democrático que está enfrentando con una organización terrorista. Esa organización terrorista está localizando toda su infraestructura terrorista dentro de población civil. Estamos, desde nuestro lado y todos esos meses, haciendo todo lo posible para minimizar cualquier daño a los no involucrados.

¿Pero con quién estamos enfrentando? Con una organización que su estrategia clara es tener el mayor número de víctimas posible, tanto del lado israelí como del lado palestino. Al principio de la guerra, cuando Israel pidió a los ciudadanos de Gaza evacuarse del norte al sur para un lugar más seguro, era Hamás quien lo impidió. Hamás está disparando desde zonas humanitarias.

P. Los ataques del 7 de octubre se produjeron cuando Israel estaba negociando los acuerdos de Abraham.

R. Así es, sí.

P. ¿En qué situación están? ¿Creen que se pueden retomar?

R. Estamos todavía en contactos. Las relaciones siguen con los países árabes, con Baréin, con Marruecos, con Emiratos Árabes. Ojalá que pronto puedan sumarse muchos otros a ese círculo de paz y a ese nuevo Oriente Próximo que estamos intentando crear.

P. España ha sido uno de los países con una posición más clara ante la guerra de Gaza. ¿En qué situación se encuentran las relaciones entre Israel y España?

R. En general siento que Israel y España son dos países amigos, compartimos muchos valores, cultura, pasado común, historia. Yo puedo decir, a nivel personal, que me siento muy bien en casa, en España, esa es la verdad. A nivel político no hay novedad, seguimos estando en consultas, no hay ahora un embajador o una embajadora y, bueno, esperemos que pronto se den las circunstancias de avanzar y estrechar lazos también en el ámbito político.