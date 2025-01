El régimen cubano excarcela a otro preso político, el opositor Félix Navarro, condenado por la Primavera Negra de 2003

El Gobierno cubano excarceló este sábado al opositor Félix Navarro, reconocido por Amnistía Internacional (AI) como preso de conciencia y quien cumplía una pena de nueve años de prisión tras ser detenido en julio de 2021, confirmó la oenegé Justicia 11J. Navarro es un opositor político de 71 años con una larga trayectoria en la disidencia y que, pese a estar enfermo, cumplía su tercera condena "por razones políticas", de acuerdo con AI.



Sin embargo, su hija, la también presa de conciencia Sayli Navarro, cofundadora del movimiento Damas de Blanco, y quien fue detenida junto con su padre, tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, aún permanece en prisión. Félix Navarro fue uno de los 75 opositores detenidos y condenados en la conocida como. Actualmente, se desempeñaba como coordinador del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC).



La excarcelación de Navarro ocurre dos días después de la de los presos de conciencia José Daniel Ferrer y Luis Robles.



De igual manera, este sábado salió de prisión Brenda Díaz, la manifestante trans que participó en las protestas del 11J y que cumplía una pena de 14 años y siete meses por desórdenes públicos, sabotaje y desacato en la sección masculina de una prisión especializada para personas con VIH, según le confirmó a EFE su madre, Ana Mary García.



El Gobierno de Cuba anunció el martes un proceso gradual de excarcelación de 553 presos poco después de que Washington anunciase que a cambio excluía a la isla de la lista terrorista -una medida con graves consecuencias económicas y financieras- en un acuerdo mediado por el Vaticano.



Las autoridades cubanas comenzaron el proceso -que no implican la extinción de la pena- un día después.



Hasta el momento, de acuerdo con el registro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, al menos unas 65 personas encarceladas por motivos políticos han salido de las cárceles hasta el viernes por la tarde.



El Gobierno cubano no ha hecho pública una lista de las 553 personas que anunció que excarcelará de forma progresiva, pero sí ha reconocido que, hasta el jueves, un total de 127 personas han recibido algún tipo de beneficio extrapenal.



Según Justicia 11J y Prisoners Defenders, las dos ONG con los registros más completos sobre presos por motivos políticos en Cuba, todos los beneficiados hasta el momento por la medida han sido excarcelados, en lugar de liberados, algo que perciben negativamente porque la sanción no se extingue.



A este respecto, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba, Maricela Sosa, confirmó que estas personas no han sido ni indultadas ni amnistiadas y que, si no cumplen algunos requisitos hasta la extinción de su pena, como el de "buena conducta", "pueden regresar a la prisión".



Frente a las 553 personas que las autoridades cubanas van a excarcelar, Prisoners Defenders registró a finales de 2024 un total de 1.161 presos por razones políticas en Cuba. Justicia 11J cifra en 549 los manifestantes del 11J condenados.



Ésta es la primera excarcelación de presos en Cuba desde 2019, cuando las autoridades indultaron a 2.604 reclusos. La anterior se produjo en 2015, cuando un total de 3.522 presos fueron excarcelados como "gesto humanitario" ante la visita del papa Francisco.