Netanyahu recalca que el alto el fuego es "temporal" y amenaza con seguir la guerra hasta "conseguir los objetivos"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha calificado la primera fase del acuerdo de armisticio como un "alto el fuego temporal" y ha advertido de que Israel no parará hasta que consigua todos los objetivos marcados para la guerra en la Franja de Gaza.

Israel no descansará "hasta que todos sus objetivos de guerra se completen", ha subrayado Netanyahu en un discurso público recogido por 'The Times of Israel' en el que ha recalcado que tanto el presidente estadounidense saliente, Joe Biden, como el entrante, Donald Trump, han asegurado que Israel podría volver a la lucha en Gaza si no se cumplen las próximas fases del acuerdo.

Estados Unidos ha prometido a Israel, según ha recordado Netanyahu, que tendrá todas las armas necesarias para volver a la guerra si fuera necesario y si esto ocurre, lo hará "con nuevas formas y con un poder muy grande".

Además, ha destacado que el número de tropas israelíes desplegadas en el Corredor Filadelfia, en la frontera con Egipto, aumentarán en la primera fase del acuerdo, a pesar de que el texto dice lo contrario. Israel "reducirá gradualmente las fuerzas en la zona del corredor durante la primera fase".

Netanyahu ha explicado por otra parte que los palestinos que hayan cometido asesinatos no serán enviados a Cisjordania, sino que irán a Gaza o al extranjero. En cambio, los presos que no hayan sido condenados por asesinato serán puestos en libertad en Cisjordania.

Netanyahu amenaza a Hamás por los rehenes

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha avisado al movimiento islamista Hamás que no procederá con el plan para aplicar el alto el fuego en Gaza este domingo hasta que no reciba de la organización palestina una lista concreta con los rehenes israelíes que debe liberar como parte del pacto.

"No avanzaremos con el plan hasta que recibamos la lista de los secuestrados que serán liberados, según lo acordado. Israel no tolerará violaciones del acuerdo. La única responsabilidad es de Hamás", ha asegurado el primer ministro en una declaración publicada por su oficina en su cuenta de la red social X.

El Ministerio de Justicia de Israel publicó el viernes los nombres de 95 palestinos que serán liberados este domingo en la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza a cambio de, en principio y según fuentes próximas al acuerdo a la cadena pública israelí Kan, tres rehenes israelíes, todas mujeres, cuyo nombre el Gobierno israelí todavía desconoce.

En principio, Hamás debería informar de sus nombres a los mediadores de Qatar, quienes a su vez se los comunicarían al jefe del servicio de Inteligencia exterior de Israel (el Mossad), David Barnea, para que él hable con las familias, pero la oficina de Netanyahu ha indicado que todavía no ha recibido información al respecto.