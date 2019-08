Boris Johnson acusa a la oposición de "sabotear" el 'brexit'

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha acusado al líder laborista, Jeremy Corbyn, y otros diputados de partidos de la oposición de intentar "sabotear" sus negociaciones con la Unión Europea (UE), a dos meses para la ejecución del 'brexit', informa este miércoles The Times.

Una fuente del Gobierno conservador citada por ese diario aludió a la reunión mantenida ayer por Corbyn con otros dirigentes de partidos políticos opositores al Ejecutivo tory a fin de buscar "maneras prácticas" con las que evitar una salida abrupta del bloque comunitario.

Jeremy Corbyn wants to cancel the referendum and argue about Brexit for years. I am committed to leading our country forward and getting Britain out of the EU by October 31st #LeaveOct31