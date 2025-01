Un acuerdo de paz en medio de una última ofensiva israelí en la Franja de Gaza

En medio de rumores y avances augurando una posible tregua, ya materializada, entre Israel y el grupo terrorista Hamás, el ejército israelí lanzó una ofensiva en la Franja de Gaza que se ha saldado con 26 gazatíes muertos, solo este martes, según avanzaron fuentes locales a Efe. De los fallecidos, al menos 12 perdieron la vida en la localidad de Jan Yunis, en el sur de la Franja. Otros cuatro murieron en un bombardeo contra el barrio de Al Darach de la propia Ciudad de Gaza, según confirmó en su canal de Telegram el portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal.

Al mismo tiempo el Ejército israelí bombardeó el mismo día un puesto de comida de la zona humanitaria de Mawasi, en Jan Yunis, en el sur de la Franja, cobrándose la vida de otras tres personas.

Entre los fallecidos en las últimas horas tras los últimos ataques de la Fuerza de Defensa de Israel (FDI) se encuentra el periodista Muhamad Bashir al Talmis, editor de la agencia de noticias gazatí Safa, según denunció en un comunicado el Gobierno de la Franja, controlado por los terroristas de Hamás.

Con la muerte de Bashir al Talmis, la cifra de periodistas asesinados desde el comienzo de la guerra en el enclave (que incluye también a escritores o 'influencers') alcanzó este martes los 204, según las autoridades gazatíes.

Un martes especialmente sangriento tras el asedio israelí

Según la cadena catarí Al Jazeera -con una tenedencia muy en pos de Hamás-, uno de las pocos medios con corresponsales en Gaza (donde Israel impide la entrada a la prensa internacional), al menos 58 personas han muerto en ataques israelíes este lunes.

Los ataques de la Fuerza de Defensa de Israel ocurren al mismo tiempo que se desarrollaban las negociaciones para un alto el fuego en el enclave, lo que permitiría la liberación de los rehenes israelíes en manos de los terroristas de Hamás a cambio de presos palestinos en cárceles israelíes.

Dicha negociación se ha llevado a cabo en Catar, donde ha tenido lugar una de las conversaciones más decisiva para dar los últimos retoques al pacto propuesto que, según filtraciones, contará con tres fases en las que Hamás iría liberando paulatinamente a los rehenes, vivos y muertos, y que culminarían en un plan para la reconstrucción de Gaza.

Familiares de rehenes exigen a Netanyahu que los traiga de vuelta

Los familiares de los rehenes todavía en mano de las milicias de Hamás han exigido al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien se reunieron este martes en Jerusalén, que negocie "ahora y no en el futuro" el regreso de todos los cautivos en la Franja de Gaza. "No nos detendremos hasta que se devuelva al último rehén. Permaneceremos aquí y seguiremos exigiendo la liberación de todos. Exigimos que se llegue a acuerdos ahora que prometan el regreso de todos, no en el futuro", señaló Lishay Lavi Miran, esposa del rehén Omri Miran.

Los familiares de los 94 secuestrados -que incluyen vivos y muertos- desconfían que este nuevo pacto por una tregua en Gaza no garantice el regreso de sus seres queridos, ya que, por el momento, fuentes israelíes solo confirmaron haber negociado las condiciones de la primera fase del acuerdo en la que se incluye la liberación de 33 rehenes del centenar que restan.

"Nos preocupa profundamente que, 465 días después del 7 de octubre, todavía no haya un acuerdo que prometa el regreso de todos los rehenes", lamentó Gil Dickmann, primo de la rehén Carmel Gat, cuyo cuerpo fue recuperado de Gaza el pasado mes de agosto tras ser ejecutada por los milicianos, confirmó la autopsia, según ha tenido acceso Efe.

Así, la primera fase se llevará a cabo durante 42 días durante los cuales se producirá el intercambio de 33 rehenes israelíes -con prioridad de niños, mujeres, ancianos, enfermos y heridos- a cambio de "un número considerable de muchos cientos de presos", según dijo este martes un oficial israelí. La segunda fase del pacto, detalló el mismo funcionario, comenzará a negociarse el día 16 de la primera fase siempre y cuando no haya ningún contratiempo.

"Estamos muy preocupados por esta falta de continuidad entre las etapas. No podemos esperar hasta el día 16 de la primera fase para iniciar las negociaciones sobre la segunda y la tercera", criticó Sharon Sharabi, cuyo hermano Eli sigue en cautiverio.

La lucha de los familiares de los rehenes por conseguir la llegada de un acuerdo con Hamás que permita la liberación de sus seres queridos no ha cesado en estos quince meses de guerra con convocatorias masivas de protestas y manifestaciones que han llegado a los principales puntos de Israel.

En el parlamento israelí -la Knéset- su presencia también ha sido frecuente y allí no solo han pronunciado discursos sino también han llevado a cabo protestas contra los diputados y miembros del Gobierno israelí. "Exigimos que se inicien las negociaciones sobre las siguientes fases ahora, porque cada momento es crítico para nuestros rehenes", agregó Sharon Sharabi.

De los 251 secuestrados el 7 de octubre quedan en el enclave 94 cautivos -al menos 34 de ellos están confirmados muertos-. Hay otros cuatro rehenes desde hace años, de ellos dos soldados muertos. "Esta es la primera vez en meses, desde noviembre de 2023 cuando se negoció la anterior tregua, que realmente estamos negociando, que Hamás se ha sentado con disposición a negociar", subrayó Sharabi.