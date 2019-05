La oposición venezolana entrega kits de higiene a más de 500 familias

La organización Rescate Venezuela, promovida por el líder opositor venezolano Leopoldo López y su esposa, Lilian Tintori, entregó este sábado kits con productos básicos de higiene a más de 500 familias en Caracas como parte de su plan para distribuir ayuda.

Las bolsas con productos fueron entregadas en la parroquia San Juan de Caracas, una comunidad en estado de vulnerabilidad, según explicó el coordinador de Rescate Venezuela para el Distrito Capital, Ángel Subero. "Se está entregando un kit de higiene que trae jabón de baño, cepillo dental, crema dental, jabón para ropa, (crema) antibacterial, toallas sanitarias y papel higiénico", comentó Subero.

Según explicó, "la mayoría de los venezolanos debido a los problemas económicos no pueden acceder por su alto costo a este tipo de productos, y estamos viendo la proliferación de enfermedades de la piel". Eso se debe, afirmó, a "la falta y mala calidad del agua", así como a que muchos caraqueños "no pueden acceder a productos de higiene".

Subero comentó que los productos que fueron entregados en Caracas proceden de la comunidad internacional, así como de venezolanos en el exterior. "Sabemos los obstáculos que tenemos por parte del régimen, que impide y obstaculiza el ingreso de gran parte de la ayuda, pero a través de aliados internos y externos no solo se ha permitido ingresar este tipo de ayuda, sino también de medicinas e insumos médicos para personas en estado de vulnerabilidad", añadió.

"No encontramos los productos"

María López, una mujer de 63 años que estuvo entre los beneficiados en la jornada de este sábado, explicó que la ayuda recibida es "importante": "En la situación en que está el país, no encontramos los productos", dijo. "Antes se encontraba lo que una necesitaba y ahora uno sale y no encuentra ni cloro. Esto (recibir ayuda) no es lo que nosotros queremos, queremos que haya los productos, que la gente pueda salir a comprarlos", apostilló.

Por eso, consideró que los kits son apenas "un paliativo", porque la esperanza que albergan es la de poder encontrar lo que precisan sin hacer cola "para comprar un producto, o que no se encuentre". Al ser preguntada acerca de las condiciones de higiene que tienen, María aseguró que frecuentemente escasea el jabón y a veces no encuentran ni desodorante.

Por si fuera poco, el dinero que percibe por su pensión debe dedicarlo en primer lugar a comprar alimentos, por lo que ya no pueden comprar desinfectante o cloro.