Cómo elegir el traje perfecto (y una camisa) para ir a trabajar o a un evento

En los últimos meses son muchas las voces que vaticinan el final del traje tal y como hoy lo conocemos. El culpable de ello es el cambio laboral que se está viviendo con la crisis del coronavirus que ha acelerado el proceso hacia el teletrabajo y que ha eliminado de un plumazo las visitas a la oficina, las reuniones presenciales o las comidas de negocios. ¿Está de verdad en peligro el traje típico del ejecutivo?

Es muy complicado que este uniforme formal, tan arraigado en la sociedad, desaparezca de la noche a la mañana. ¡Aún le queda mucho por decir al traje en el armario masculino! Para muchos es su atuendo diario, para otro una prenda especial en el vestidor que sólo se utiliza en ocasiones especiales. Sea como sea, tener un buen traje es imprescindible en el ropero del hombre y saber elegirlo es mucho más complicado que comprar cualquier otro tipo de prenda de vestir.

Hoy en Vozpópuli nos sumergimos por completo en el universo del traje para darte todos los detalles que tienes que tener en cuenta si tienes que hacer alguna renovación de cara a la nueva temporada o si tienes que enfrentarte a la dura tarea de comprar uno por primera vez. Además, el traje por sí solo no sería nada si no lo acompañasen unos buenos complementos y accesorios que también incluiremos en nuestro repaso de la mano de expertos en cada sector.

¿Cómo elegir el traje perfecto?

El traje es la pieza clave del atuendo de un hombre de negocios o un profesional serio que debe mostrar una imagen formal. La imagen en nuestra primera carta de presentación y puede ser determinante a la hora de conseguir un empleo o cerrar un negocio. ¿Cuántas veces hemos desconfiado de alguien por no lucir un aspecto impecable? De ahí que tengamos que poner toda la atención en saber cuál elegir para conseguir mostrar nuestra mejor cara.

Virginia Núñez de Arenas es la directora de Marketing de la marca Núñez de Arenas, una empresa familiar especialista en moda masculina con más de 45 años de experiencia en el sector. Para ella hay un traje indispensable en el armario de cualquier hombre y es un diseño azul en cualquier color de su extensa gama. La razón de esta elección, y no otras alternativas muy extendidas como el negro o el gris, es que es un color de tendencia y que favorece a todos los tonos de piel.

En cuanto a patrones, la recomendación es elegir una americana que tenga solapa estrecha y un patronaje 'slim' (ceñido al cuerpo) con el que lograremos ensalzar la silueta. Los mejores tejidos serían el poliéster o la viscosa porque son de fácil cuidado y nos permite lavar el pantalón en casa y plancharlo nosotros mismos con la temperatura adecuada.

Los largos no deben preocupar porque se pueden modificar fácilmente

Cuando un hombre tiene que elegir un traje nuevo, para saber si le sienta bien tiene que fijarse en la zona de los hombros, que la americana le quede bien encajada y que al abrocharla no le tire de atrás. En cuanto al pantalón, fijaremos la atención en la caja, es decir, la entrepierna, para ver si queda donde debe quedar. Los largos, tanto de las mangas, como de la americana o del pantalón no deben de preocuparnos en esa primera prueba porque se pueden modificar fácilmente adaptándolos al cuerpo y al estilo de cada cliente.

Las chaquetas las podremos encontrar con botonadura simple o doble, ambas son aceptadas por el protocolo del buen vestir por lo que podemos elegir la que mejor siente a nuestra silueta. Otra de las opciones son las aberturas en la espalda, podemos encontrarnos con dos o una, siempre es preferible decantarse por americanas con doble abertura.

Para terminar están los trucos de los expertos. Las larguras de las prendas pueden ser un aliado para parecer más alto o más bajo. A los altos, por ejemplo, les favorece una americana que no sea muy larga. El patronaje también entra en el juego, si la prenda es ajustada te sumará centímetros de estatura. También hay que fijarse en el tejido, una raya diplomática es otro de los secretos para parecer más alto.

Si tu problema no es de altura, sino de sobrepeso, te sentarán mejor los trajes que tengan un pantalón que se estreche en el bajo. También ayudan los pantalones cortos de tiro que disimulan la tripa y no hacen bolsa.

Un buen traje dura una eternidad

¿Merece la pena invertir en un buen traje o podemos recurrir al fast fashion? Sin duda la primera es la opción adecuada y es que un traje de calidad podremos amortizarlo durante años. Al preguntar a Núñez de Arenas por cuánto puede durarnos un traje, su respuesta es contundente: "una eternidad, lo cambiaras porque te aburra el modelo, color o tejido pero no por que se haya deteriorado."

La camisa que debe acompañar al traje

Como hemos dicho, un traje, por muy bueno que sea, no nos asegura un look perfecto si no lo acompañamos de otras prendas y complementos bien elegidos. Sin duda, la camisa es una de esas piezas a las que tenemos que prestar la atención que merece y que muchas veces no le dedicamos. Para saber elegirla, nos hemos puesto en contacto con una de las casas más prestigiosas de camisería de nuestro país, la firma Mirto.

Para llevar con traje debemos de elegir una camisa de vestir. Existen muchas variedades dentro de este estilo de camisas así que podemos contar con muchas alternativas. En primer momento el color, los diseños suelen ser de colores lisos o con estampados de rayas. También contamos con diferentes patronajes, el clásico o regular, o uno más entallado al que se denomina tailored fit.

Además se pueden elegir con un puño sencillo o uno doble que se cerrará con gemelos. Estas últimas suelen ser más recomendadas para momentos especiales como eventos, celebraciones o reuniones formales. Tenemos una solución muy efectiva que son las camisas con puño mixto. Se trata de un puño sencillo con doble ojal, que permite esconder el botón del puño en el interior y poder llevar la camisa con o sin gemelos. "Es muy práctico, cómodo y funcional" nos comentan desde Mirto.

Si aún con todas estas opciones el abanico se te queda corto, el capítulo de los cuellos te ofrece aún más posibilidades. Existe una gran diversidad de cuellos, los más comunes son los ingleses, que son los más prolongados y clásicos, y los italianos, que son más abiertos y dan un aspecto más actual. La elección va a depender del estilo personal de cada cliente.

Estas camisas de vestir prescinden del bolsillo en el pecho y los botones en los cuellos ya que están pensadas para lucirlas acompañadas de corbatas. Si quieres dar un paso más allá, debes saber que las más elegantes y protocolarias son aquellas que lucen puños y cuellos blancos que contrasten con el azul o el estampado rayado del resto de la camisa.

Cuanto más calidad tenga el tejido, más nos durará la camisa

En cuanto a tejidos, el algodón es el material más recomendado. Existen distintos tipos de algodones de muchas calidades diferentes y, como es lógico, cuanto más calidad tenga el tejido, más nos durará la camisa y más fácil será su lavado y planchado. También contamos con algodones mezclados con otras fibras, como el poliéster, que ayudan a la perdurabilidad de la prenda y pueden facilitar la transpirabilidad y conseguir que la camisa sea más resistente a las arrugas.

Los colores comodín serán el blanco, el tono por excelencia, o el azul en sus tonalidades más claras. Si te gusta dar un aspecto más atrevido, Mirto nos recomiendan las camisas con rayas o cuadros discretos "siempre correctamente combinadas con corbatas que contrasten y que tengan en cuenta el color o dibujo del traje".

Camisas personalizadas y a medida

Una opción muy interesante es la elección de camisas hechas a medida. Volwen es una firma que se dedica a la elaboración de este tipo de prendas permitiéndonos diseñar una camisa a nuestro gusto eligiendo el tejido, el color y el tipo de cuello y puños. Cuentan con una variedad que supera los 130 tejidos distintos y sus talleres combinan la tecnología más actual con los métodos tradicionales de la confección de camisas.

La marca entiende la moda como una forma de expresión personal e individual, por eso ofrecen la experiencia de conseguir la camisa de tus sueños comprometiéndose con la máxima calidad y un trato único y personalizado. Sus productos destacan por ser modernos y elegantes y mantener ese toque minimalista y sencillo que debe tener una camisa ideal.

Un toque de color en los calcetines

Si piensas que el traje es un atuendo muy formal para el estilo que te gusta vestir, los complementos son el momento perfecto para dar una pincelada diferente de originalidad y color. En los últimos años los calcetines han tomado la delantera y se han convertido en los protagonistas absolutos de los looks. Diseños de colores atrevidos, dibujos divertidos y hasta estampados personalizados han hecho que el calcetín haya pasado de ser una prenda aburrida a ese toque que marca la diferencia.

Antiguamente, los calcetines de colores solían llevarlos los niños, pero con el paso del tiempo este complemento se ha ido haciendo un hueco entre todas las edades. Juan Padilla es el CEO y fundador de la firma Naïve y nos cuenta como "hace ya un par de años que los clientes que vienen a nuestras tiendas no son solo chicos jóvenes, sino gente aparentemente más seria que se atreve a combinarlos en su día a día para sus looks de oficina."

Los calcetines deben ser largos para llevarlos con traje

¿Deben verse los calcetines con el traje? La norma dice que el pantalón debe quedar en diagonal, más largo por detrás que por delante. Debe tocar ligeramente el zapato y hacer una mínima arruga. De esta forma, es al sentarse cuando el calcetín debería verse y no antes. Una norma que se debe aplicar es que los calcetines deben ser largos para llevarlos con traje.

Preguntando al CEO de Naïve por los modelos estrella de calcetines para llevar con traje, nos comenta que sus calcetines de rayas de rugby, junto con los de espiga, son los más demandados. También "hay otro sector de cliente más atrevido que juega con nuestros estampados más discretos combinados con colores de fondo oscuros, como por ejemplo nuestro calcetín de huellas en azul marino o los calcetines de lunares en gris oscuro."

Antiguamente el calcetín debía de ir del mismo tono que el zapato pero ahora mismo a la gente le gusta combinar colores y arriesgarse un poco más. Dentro de la discreción existe una serie de colores más serios que combinan fácilmente con casi cualquier color de zapato. Estos tonos serían los burdeos, el azul marino o los grises oscuros.

En el caso de los calcetines, el algodón es el mejor material para nuestros pies. "Nuestros diseños tienen un 90% de algodón, lo que hace que el pie no transpire, y además tiene poliamida, que ejerce de aislante térmico y aporta resistencia, y un 2% de licra para aportar elasticidad", confirma Juan Padilla de Naïve.

La moda del 'Casual Friday'

Otra de las modas que más fuerte están pegando en el vestuario ejecutivo es la fiebre por el 'Casual Friday' que permite al ejecutivo vestirse de una manera más relajada, dentro de unos límites, al llegar el viernes. Es ese día especial cuando el hombre puede librarse de las ataduras de los convencionalismos y prescindir de la corbata, poder utilizar pantalones de estilo chino con americanas de tejidos diferentes e incluir en su outfit otras prendas como jerseys o polos.

Aunque estemos hablando de un estilo más informal, debemos de tener siempre claro que la imagen sigue contando y debemos de cuidar algunos de los aspectos de los que hemos hablado anteriormente. Para ayudarnos en la tarea, Dockers ha lanzado sus "kits always ready" que nos permiten conseguir un outfit rápido y sencillo y acorde a cada situación. Para acudir a la oficina, nada mejor que combinar un pantalón con un sobrio estampado de cuadros british, que van a ser súper tendencia este invierno, junto con una camisa de vestir con un puño sencillo y un jersey de calidad con cuello caja o en pico. ¡Acierto seguro!